Puntos uno a uno del Sevilla frente al Celta de Vigo: Azpilicueta sí da la talla hasta el final

El conjunto nervionense suma una nueva derrota, la quinta de la era García Plaza, tras mostrarse alegre en el primer tiempo, sin llegar a pegar, y verse superado tras el descanso, en la despedida del defensor navarro. Por suerte, ya no había nada en juego

El Sevilla FC cerró la temporada con una derrota por la mínima ante el Celta de Vigo que le deja en el 17º puesto, solo uno por encima de los puestos de descenso. Por fortuna, ya no se jugaba nada en Balaídos un equipo que presentó hasta seis novedades en su once con respecto al duelo ante el Real Madrid y trató de despedirse dando buena imagen, aunque solo lo logró hasta el descanso, quedando a merced de su rival en el segundo acto, bajo la lluvia que arreciaba en tierras gallegas.

Fue una noche de despedidas, de jugadores como Alexis Sánchez, Nyland, Maupay y puede que Gudelj, pues todos ellos acaban contrato, como Vlachodimos y los ausentes Januzaj y Mendy. Y por supuesto de Azpilicueta, protagonista en su adiós al fútbol.

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Celta de Vigo:

NYLAND: 4

Tuvo la oportunidad de decir adiós al Sevilla FC bajo palos, pero lo hizo con un fallo letal. Tras toda una temporada a la sombra de Vlachodimos, el internacional noruego no tuvo que intervenir en todo el primer tiempo. Pero al poco de iniciarse el segundo se tragó un disparo lejano de Ilaix Moriba que tocó en Carmona y le despistó.

CARMONA: 5

Sin la tensión de la lucha por la salvación, se le vio más liberado. Tuvo todo el carril diestro para sumarse al ataque y lo hizo con asiduidad, alternando errores y aciertos en los centros al área, como el que le puso por delante a Alexis para rozar el gol antes del descanso.

AZPILICUETA: 6

Dando el callo hasta el último día. Tras anunciar su retirada, se pudo despedir sobre el césped cuajando un serio encuentro. Firme en el eje de la zaga, incluso se atrevió a salir de su zona para apagar algún fuego. Lástima que su físico no le haya permitido aportar más esta temporada.

KIKE SALAS: 6

Otro buen día del central aruncitano, que esta vez supo contener a Borja Iglesias. Ha acabado sin duda con la flecha hacia arriba el canterano, a día de hoy uno de los grandes activos de la plantilla. Solvente, rápido al corte y poderoso por alto. ¿Será una de las ventas que necesita el Sevilla FC?

SUAZO: 4

Fue el defensa que más sufrió en el primer tiempo, echando en falta también más ayudas por su costado para frenar las subidas de Javi Rueda. No ha sido el fichaje que se esperaba cuando se le vio en acción en sus primeros partidos en verano.

AGOUMÉ: 5

Regresó al once para ejercer como ancla en un centro del campo con más efectivos, lo que le vino bien para no verse tan expuesto. Se animó con alguna conducción para acercarse al área antes del descanso, aunque en el segundo tiempo no pudo frenar a un Celta de Vigo muy suelto.

SOW: 4

Ha acabado la temporada con buenos números (5 goles y 4 asistencias), pero deja esa sensación de ser un jugador frío que ve pasar los minutos sin intervenir demasiado. Este sábado fue otro de esos días en los que a veces parecía que no estaba jugando.

PEQUE: 6

Ha sido de los jugadores menos utilizados por García Plaza, que le dio su primera titularidad, lo que el catalán aprovechó para mostrarse activo entre líneas y también vertical por banda. Desde el costado derecha rozó el gol a la media hora con una buena conducción y un disparo que se fue por poco. Le faltó determinación, como en una clara ocasión en la que no supo rematar en el comienzo.

ALEXIS SÁNCHEZ: 6

Definitivamente, el chileno ha conseguido dejar un mejor sabor de boca en sus últimos partidos como sevillista. Esta vez partió como titular y se mostró participativo, gozando de libertad y ofreciéndose a sus compañeros para combinar y armar el ataque. Una buena anticipación ante su par casi le permite despedirse con gol, pero se topó con los reflejos de Radu.

OSO: 5

Tras irrumpir como lateral en la elite, García Plaza lo ha preferido en una posición de extremo que también conoce bien el hispano-argentino. En Vigo incurrió con peligro por la zurda y se asoció sin llegar a 'matar' en el primer tiempo. Luego, como todos, desapareció. Ha sido una de las mejores noticias de la temporada. Ahora urge renovarlo, pues entra en su último año de contrato.

ISAAC ROMERO: 5

Mucha pelea y muchas carreras en la presión, como de costumbre, pero poca calidad para definir. Aun así, armó un disparo desde la frontal en el primer acto que no encontró portería por poco. Sacrificado cuando el equipo desapareció y necesitaba piernas frescas.

LUIS GARCÍA PLAZA: 5

Por contrato, se ha ganado la renovación al sellar la permanencia. Su balance final se resume en cuatro victorias y cinco derrotas. No son números de locura. Pero más allá de lo firmado, le ha cambiado la cara al equipo. Ha hecho méritos para seguir en un Sevilla FC que no dejará de sufrir de la noche a la mañana, ni con Sergio Ramos ni con nadie.

MAUPAY: 5

Su visión de juego y actividad entre líneas apenas le dio para buscar un par de asociaciones. El equipo ya había dimitido en esos momentos para esperar el final de una temporada agónica.

RUBÉN VARGAS: 4

Ha sido una sombra de lo que fue a comienzos de temporada en esta recta final del curso y desde luego poco se esperaba que hiciera ya en los últimos 25 minutos de la campaña, con un Mundial a las puertas. Un disparo a las nubes y poco más.

AKOR ADAMS: 5

Trató de bajar algunos balones largos cuando el equipo ya había entregado la cuchara y peleó por algún paso en profundidad. Poco pudo hacer ya para variar la dinámica.

EJUKE: 5

Viéndolo en algunos partidos, no se entiende que no haya jugado más. No siempre acierta, pero lo intenta. Este sábado tuvo ya pocas opciones de poder demostrar algo,

GUDELJ: 5

Saltó ya al campo en los últimos compases, quién sabe si para poder despedirse sobre el césped. Su experiencia ha sido importante en los momentos de agobio de la temporada, pero no parece que tenga mucho más fútbol que ofrecer. Sí buscó el empate con un disparo de falta lejanísimo.