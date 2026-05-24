García Plaza: "El año que viene sufriremos menos que esta temporada"

El técnico madrileño cierra el curso con sabor amargo pero mira ya al futuro sintiéndose el entrenador del próximo proyecto nervionense pese a que su futuro está inevitablemente en el aire

Luis García Plaza se mostró especialmente crítico con la imagen de su equipo en la segunda mitad.Imago

Luis García Plaza cerró la temporada y posiblemente su etapa en el Sevilla FC con sabor amargo tras la derrota en Balaídos ante el RC Celta de Vigo, aunque el técnico madrileño quiso poner en valor el objetivo cumplido de la permanencia después de hacerse cargo del equipo en uno de los momentos más delicados de la historia reciente del club.

El entrenador sevillista dejó claro que no salió satisfecho con la imagen de su equipo tras el descanso y lamentó la falta de agresividad ofensiva de los suyos en un partido donde el Sevilla volvió a evidenciar muchos de los problemas que le han acompañado durante toda la temporada.

Crítico con la segunda mitad

"Siempre que pierdes es amargo. La primera parte estuvimos bien aunque no tuvimos colmillo y no pudimos hacer daño. Es difícil ganar a un equipo de Europa League. La segunda parte no me ha gustado nada, impacientes, sin ideas... El equipo no ha estado bien con la pelota y nos hemos desajustado mucho. Quiero felicitarlos por la situación que han salvado, que era muy crítica y ahora a pensar en lo que viene", explicó el técnico tras el encuentro

"Nos faltó instinto asesino"

El Sevilla sí consiguió competir durante muchos minutos en Balaídos, sobre todo en la primera parte, y tuvo incluso una gran ocasión antes del descanso en las botas de Alexis Sánchez para adelantarse en el marcador, pero volvió a faltarle contundencia en las áreas. Una situación que Luis García Plaza también quiso remarcar en su análisis posterior.

El técnico madrileño insistió en que el balance global desde su llegada es positivo pese a la derrota final en Vigo y destacó el mérito de haber conseguido estabilizar a un equipo que llegó a estar seriamente amenazado por el descenso.

"Estoy muy contento del balance general. Hoy hay dos dramas del que nos hemos salvado y eso es positivo. Hoy nos pudimos ir por delante en la primera parte y nos faltó instinto asesino para marcar y por eso están ellos en Europa, porque lo hacen cuando pueden. El gol es falta, eso sí, clarísima", recordó.

La polémica del gol

Cuestionado por el gol de Ilaix Moriba, el técnico sevillista incidió en que hubo una falta previa y que, por tanto, el gol no debió subir al marcador.

"Es falta clarísima. El árbitro puede que no la vea, pero el VAR tiene que entrar ahí. Nuestro jugador quiere salir y no le dejan llegar a la pelota. Nos pasó el otro día también en el 1-0 del Real Madrid. Menos mal que no nos han hecho falta estos puntos. Es una jugada preparada para bloquear, esa acción es falta clara", manifestó.

Una derrota que ya no duele

Las palabras del entrenador reflejan perfectamente la sensación que deja este Sevilla, un equipo que logró sobrevivir cuando el escenario parecía complicarse muchísimo, pero que sigue mostrando enormes limitaciones futbolísticas y una preocupante falta de pegada arriba.

“Había posibilidades de descender y vamos a seguir en Primera División, así que contentos por eso. Yo a lo mejor soy muy ambicioso y quiero más", comentó.

Su futuro, en el aire

La comparecencia de Luis García Plaza también pudo sonar inevitablemente a despedida. El técnico aterrizó en Nervión a finales de marzo para sustituir a Matías Almeyda y consiguió enderezar el rumbo con varias victorias decisivas para amarrar la permanencia.

Por el momento, García Plaza mira al futuro sintiéndose entrenador del Sevilla. "Personalmente, estoy seguro de que si mantenemos la línea de los últimos partidos el próximo año podemos sufrir menos que esta temporada", sentenció.

Sin embargo, el contexto institucional, económico y deportivo del club sigue siendo extremadamente inestable y su continuidad todavía no está ni mucho menos garantizada pese a haber cumplido el objetivo principal y tener un año más de contrato.

En cualquier caso, el Sevilla baja el telón a otra temporada decepcionante, muy lejos de las aspiraciones históricas del club y obligado a afrontar un verano de decisiones importantes si quiere reconstruir un proyecto competitivo.