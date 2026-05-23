El análisis del Celta de Vigo - Sevilla: buenas intenciones que acabaron empapadas

La buena imagen del conjunto nervionense en el primer tiempo, con mejores intenciones que determinación para tratar de ponerse por delante, dio paso a un pobre segundo acto en el que el cuadro gallego fue superior bajo la lluvia que arreciaba en tierras gallegas

El Sevilla FC quiso dar la cara en la despedida de una temporada en la que ha sufrido de lo lindo. Por fortuna, ya no se jugaba nada en Balaídos ante el Celta de Vigo, salvo unos millones de euros que tampoco llegarán tras la derrota. Pero no pudo decir adiós con una victoria tras un buen primer tiempo que dio paso a un segundo muy diferente, en el que se vio claramente superado por el cuadro gallego.

De inicio, fueron hasta seis los cambios introducidos por Luis García Plaza en su once con respecto al último duelo ante el Real Madrid, siendo obligada la ausencia por lesión de Castrín. Eso provocó la anunciada titularidad de César Azpilicueta no solo en su despedida del Sevilla FC, sino también del fútbol. Y junto al defensor navarro, que cuelga las botas, también tuvieron la oportunidad de decir adiós sobre el campo el meta Nyland, a la sombra de Vlachodimos toda la temporada, o el recuperado Alexis Sánchez, que ha logrado dejar un mejor sabor de boca entre la afición blanquirroja en sus últimos partidos. Junto a ellos, regresaron Isaac Romero y Agoumé y tuvo su premio Peque, escasamente utilizado en la etapa del técnico madrileño.

Cambio de sistema para tener más balón

Con esos mimbres, desmontó García Plaza el consolidado 4-4-2 sobre el que ha construido el milagro nervionense de las últimas jornadas. En su lugar, apostó por un 4-3-3, con Peque ocupando posiciones interiores en un trivote en el que Agoumé ejercía de ancla y Sow se soltaba junto al catalán, dando vuelo a Oso por la izquierda, mientras Alexis, aun partiendo sobre el papel desde la derecha, se emparejaba en realidad con Isaac en punta a la hora de presionar y gozaba de libertad en fase ofensiva, dejando el costado diestro a las subidas de Carmona.

Liberados también al no jugarse ya nada a nivel deportivo, los sevillistas, con más gente por dentro, tocaban alegremente para dominar la posesión ante un Celta que se cerraba bien, por momentos demasiado hundido, y buscaba salir con velocidad cuando conseguía robar. Pero como viene siendo habitual, los atacantes ayer vestidos de negro, aunque se presentaban con muchos efectivos en campo contrario, caían en la precipitación cuando se acercaban a los dominios de Radu.

En defensa, por su parte, la principal vía de peligro para el rival estaba en la banda izquierda, donde Suazo sufría ante las incursiones de Javi Rueda. Pero a los celestes les bastaba con el empate para sellar su billete para la Europa League, una vez confirmado el de Conference, y el primer acto dibujó un guion igualado, de ida y vuelta y sin grandes ocasiones, aunque con buena imagen del Sevilla FC, con más presencia ofensiva hasta el intermedio.

Gol celeste tras el descanso y cambio de escenario

Tras el paso por vestuarios, salió con otro brío el Celta, que a los cuatro minutos rozó el gol con disparo de Carreira a la madera y acto seguido se puso por delante con un chut lejano de Ilaix Moriba que sorprendió a Nyland. Un gol que dio alas a los locales para penalizar cada pérdida nervionense y seguir llegando con peligro.

Quedó aturdido el conjunto dirigido por García Plaza tras el golpe recibido, con errores en la salida que llevaron a su meta a preferir el saque en largo, y viéndose sacudido una y otra vez por las rápidas transiciones de un adversario que olió sangre y se lanzó a por su presa pese a su escasa necesidad.

Vuelta al 4-4-2 sin encontrar la solución

Era necesario mover el banquillo para tratar de variar la dinámica y mediado el segundo tiempo lo hizo el técnico sevillista para cambiar por completo su ataque, dando entrada a dos puntas como Maupay y Akor Adams y a Rubén Vargas en la derecha. Era una apuesta más cercana al 'plan A' del madrileño. Pero bajo el diluvio, poca historia hubo ya más allá de algún arreón de orgullo final. Adiós a otra temporada para olvidar.