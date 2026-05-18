El importante pellizco económico que aún se juega el Sevilla FC ante el Celta de Vigo

Actualmente 13º en la tabla, el conjunto nervionense puede escalar todavía hasta la décima plaza o caer hasta el 17º puesto. De uno a otro hay una diferencia de más de 5,5 millones de euros. A día de hoy percibiría 6,46 millones, pero dicha cantidad puede aumentar o disminuir dependiendo de lo que suceda en la última jornada

El Sevilla FC amarró la permanencia matemática en Primera división a falta de una jornada para el final de LaLiga. Pese a caer por la mínima ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán, merced a un polémico gol de Vinicius, los 43 puntos que lucen en el casillero nervionense resultan suficientes para lograr la salvación gracias a la victoria del Levante sobre el Mallorca, que ya no puede alcanzarle al tener 39 unidades, y al triunfo del Atlético de Madrid ante el Girona, que queda con 40 puntos. El cuadro catalán si podría adelantar en la tabla a los sevillistas solo en caso de vencer en su casa al Elche en la última jornada, pero esto provocaría a su vez que el conjunto ilicitano, con 42, quedase por debajo, por lo que no hay más cuentas que realizar.

Tras una agónica temporada, Luis García Plaza y los suyos disfrutarán al fin de un plácido encuentro el próximo sábado en Balaídos, donde se medirán a un Celta de Vigo que sí se juega bastante. Así, los celestes necesitan al menos un empate para confirmar su sexta plaza y con ella la Europa League, pues en caso de derrota dependerían de lo que haga un Getafe que aún puede intercambiarle su momentáneo billete para la Conference League.

Pero a nivel económico, el Sevilla FC también se juega mucho. Cualquier euro cuenta en su delicada situación económica, por mucho que esté a punto de abrirse una nueva etapa con el desembarco de Five Eleven Capital y Sergio Ramos a la cabeza. Así, la posición final en la LaLiga es premiada con diferentes cantidades en virtud del reparto de los derechos televisivos, y la igualdad reinante provoca que el conjunto blanquirrojo, actualmente decimotercero, aún pueda acabar entre el 10º y el 17º en la tabla.

Así funciona el reparto de los derechos televisivos en LaLiga

Según recoge el Real Decreto-ley 5/2015, el 50% del dinero recibido por las televisiones se reparte de forma equitativa entre todos los clubes de LaLiga, lo que supone un fijo de 32,3 millones de euros tomando como referencia los 1.292 millones generados por este concepto la pasada campaña. A partir de ahí, la otra mitad se divide en dos partes: un 25% según la denominada implantación social, que se subdivide a su vez en tres tercios (por la la media de recaudación en abonos y taquilla de las últimas cinco temporadas, las audiencias obtenidas y la colaboración para mejorar el producto televisivo), y el 25% restante según la clasificacón final.

La importante diferencia para el Sevilla FC entre quedar 10º o 17º

De este modo, se estima que 323 millones de euros se reparten en diferentes porcentajes que van del primero al último, con una diferencia entre ambos de 54 millones de euros. Por ello, no es lo mismo para el Sevilla quedar décimo, lo que le reportaría 8,88 millones, que volver a quedar 17º, como el curso pasado, lo que dejaría sus ganancias en 3,23 millones.

Como se puede comprobar, la diferencia es de más de 5,5 millones, una tajada sin duda importante. Aunque también cabe recordar que este dinero por méritos deportivos se cobra en función de las clasificaciones de las cinco últimas temporadas, pesando más la presente con un porcentaje del 35%, por el 20% de la pasada y el 15% de las tres restantes, hasta llegar a la 21/22, en la que el Sevilla FC fue cuarto, comenzando al curso siguiente su caída: 12º, 14º y 17º.

Las cuentas del Sevilla FC para quedar en mitad de la tabla

Para el Sevilla quedar 10º debe ganar al Celta de Vigo y esperar que no hagan lo propio Real Sociedad, Espanyol y Athletic, todos ellos con dos puntos más, saliendo beneficiado en algunos posibles empates múltiples a 46. Esto es así al tener el 'average' particular igualado con todos ellos, por lo que habría que mirar lo firmado por el resto en las posibles 'liguillas' a dilucidar, ganando por ejemplo los nervionenses a donostiarras y pericos si ambos empatan en la última jornada en el duelo que les enfrenta. Además, en caso de empatar solo con algunos de los citados equipos, los de García Plaza tienen igualado el general con los bilbaínos y solo lo pierden por un gol respecto al cuadro catalán (-13 contra -12).

El peligro de verse adelantado hasta por cuatro equipos

Pero también cabe la posibilidad de que cuatro de sus perseguidores le adelanten en la tabla: el Alavés, que ahora mismo está por debajo por tener el 'average' perdido; Levante y Osasuna, ambos con un punto menos y con la permanencia aún en juego; y uno de los dos contendientes del citado Girona-Elche. Por tanto, cabe la posibilidad de que se repita el 17º pues de la campaña pasada.

En estos momentos, la 13ª plaza liguera dejaría un ingreso en Nervión de 6,46 millones de euros. Pero dicha cantidad puede aumentarse o disminuir en la última jornada. Depende no solo del Sevilla FC, sino del resto de resultados. Aunque por fortuna no será la noche de transistores, con la salvación en juego, que muchos temían hace solo unas semanas.