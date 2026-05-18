La simple cuenta para que el Celta vuelva a jugar la Europa League

Un punto le vale a los gallegos en la última jornada, también perdiendo siempre y cuando el Getafe no gane a Osasuna

El Celta de Vigo certificaba este domingo su clasificación para Europa, la segunda de manera consecutiva. Ahora queda por ver si los gallegos, sextos y actual posición de Europa League, mantienen esa posición en la jornada final en la que dependen de sí mismo y cuya única amenaza es el Getafe que está a tres puntos.

Las cuentas del Celta de Vigo para amarrar el puesto de Europa League son claras. Pasan simplemente por puntuar ante el Sevilla FC en Balaídos en la última jornada. Un empate o una victoria significaría que los de Claudio Giráldez repetirían concurso el año que viene en la segunda competición continental.

El partido, además, se celebrará sin que el Sevilla FC ya se juegue nada en esa última jornada. Los de Luis García Plaza, que han coqueteado con los puestos de descenso durante toda la temporada, lograban la permanencia de manera matemática este domingo pese a su derrota contra el Real Madrid.

Claro que también en caso de perder el Celta de Vigo podría terminar en la Europa League. Así sería siempre y cuando el Getafe no gane contra Osasuna en la última jornada en el Coliseum. Los de José Bordalás se enfrentan a un cuadro navarro que llega a la jornada final inmerso en la pelea por la permanencia.

Pese a que la diferencia entre el Celta de Vigo y el Getafe es de tres puntos, el golaveraje particular favorece a los madrileños, lo que en caso de puntos quedarían por delante en la tabla los de Bordalás. Hay que recordar que en Balaídos venció el Getafe por 0-2, mientras que en el Coliseum el resultado fue de 0-0.

Claudio Giráldez y el deseo de la Europa League

El propio Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, se refería este domingo al asunto tras el partido contra el Athletic de Bilbao en el Nuevo San Mamés que acababa con empate. "Estoy muy feliz y contento después de una temporada tan larga y a la que llegamos tan justos, pero que hemos acabado de forma tan brillante clasificatoriamente hablando. Sin duda, vamos a por la Europa League, queremos jugarla y tenemos la deuda de ganar ante nuestra gente", declaraba.

El técnico, eso sí, quería resaltar la importancia de volver a llegar a Europa. "Tenemos que celebrarlo, valorar y disfrutar mucho el poder pasear este escudo por Europa. Es bueno para todos incluso poder cerrarlo en Balaídos, después de que durante el año la gente se haya ido muchas veces sin una victoria. Mas allá de lo que pase en ese último partido ante el Sevilla, es algo histórico y para sentirse muy orgullosos", decía.