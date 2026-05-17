El Chelsea anuncia el fichaje de Xabi Alonso

El entrenador español, que fue despedido por el Real Madrid en el pasado mes de enero, se hace cargo del equipo inglés con el que ha firmado por cuatro temporadas. El técnico sustituye a Liam Rosenior pero no se pondrá a trabajar hasta el próximo 1 de julio, teniendo poder a la hora de realizar fichajes y ventas en el club inglés

El Chelsea ha anunciado en la mañana de este domingo el fichaje del español Xabi Alonso como su nuevo entrenador para las próximas cuatro temporadas. El donostiarra, que fue despedido por el Real Madrid en el mes de enero, llega para sustituir a Liam Rosenior, al que el Chelsea echó en abril debido a una mala racha de resultados.

Xabi Alonso empezará a trabajar el próximo 1 de julio y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego. Es decir que tendrá poder para realizar fichajes y hacer las ventas que considere oportunas en el Chelsea.

Xabi Alonso, primera aventura como entrenador en la Premier League

Xabi Alonso, ganador de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen alemán y que previamente dirigió al filial de la Real Sociedad, vivirá su primera experiencia en la Premier League, donde ya fue leyenda del Liverpool como jugador, equipo que, por otro lado, no se ha lanzado por su fichaje a pesar de las dudas que hay sobre Arne Slot.

En el Chelsea no se encontrará, eso sí, un ambiente sencillo. Por el club londinense han pasado sin continuidad entrenadores como Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Rosenior, además de varios interinos, como Frank Lampard y Callum McFarlane, desde que la propiedad estadounidense de BlueCo entró en 2022, cuando Roman Abramovich tuvo que vender el club debido a su implicación en la invasión de Ucrania.

Xabi Alonso tiene como principal tarea reconstruir un equipo que corre el riesgo de quedarse sin jugar competición europea la próxima temporada y que cuenta también con el peligro de que varios jugadores importantes abandonen el Chelsea durante el siguiente mercado de fichajes de verano. Futbolistas de la talla de Enzo Fernández y Marc Cucurella están abiertos a cambiar de aires siempre y cuando llegue una propuesta que satisfaga a todas las partes.

Xabi Alonso, entusiasmado con el reto de entrenar al Chelsea

Xabi Alonso, nuevo entrenador del Chelsea, aseguró que es un honor entrenar a este equipo, que ve "mucho potencial en él" y que su objetivo es competir de forma consistente al más alto nivel y ganar título. "El Chelsea es uno de los clubes más grandes del fútbol y me llena de orgullo convertirme en entrenador de este gran club".

El entrenador español dijo que está muy motivado y se marca el reto de convertir al Chelsea en uno de los mejores equipos del mundo. "En mis conversaciones con la propiedad del equipo y con los directores técnicos ha quedado claro que compartimos la misma ambición. Queremos construir un equipo capaz de competir de forma regular al más alto nivel y que luche por trofeos".

Además, Xabi Alonso mostró sus ganas de entrenar al Chelsea y a sus jugadores. "Hay mucho talento en esta plantilla y un gran potencial en este club y será un honor poder dirigirlo. Ahora nuestro foco está en trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar título".