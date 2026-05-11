Xabi Alonso gana fuerza para dirigir a otro grande de la Premier League

El técnico español tiene una nueva vía con el Chelsea FC, donde BlueCo le ve como candidato prioritario, aunque la ausencia de Europa puede condicionar el proyecto, mientras el Liverpool FC se mantiene pasivo

Xabi Alonso vuelve al centro del mercado de entrenadores. Tras un tiempo alejado del foco y descansando con su familia, el técnico tolosarra empieza a valorar opciones para regresar a los banquillos la próxima temporada.

Según adelanta The Paper, el Chelsea estudia ofrecerle el cargo y le sitúa como uno de los principales candidatos para liderar su nuevo proyecto. El Liverpool, en cambio, parece una vía más bloqueada por la continuidad de Arne Slot.

Xabi Alonso aparece como prioridad del Chelsea para la próxima temporada

El Chelsea busca entrenador y el nombre de Xabi Alonso ha ganado mucha fuerza en las últimas horas. El técnico español, de 44 años, gusta mucho en Stamford Bridge por su perfil, su metodología y su capacidad para construir proyectos reconocibles desde el banquillo.

La propiedad de BlueCo ha sondeado varias opciones, entre ellas Andoni Iraola, Marco Silva, Oliver Glasner o Filipe Luís, pero la candidatura de Xabi Alonso aparece ahora como una de las más potentes. En Londres creen que pueden convencerle si deciden dar el paso definitivo.

Chelsea ofrece poder y Premier, pero también un proyecto inestable

La opción del Chelsea tiene un atractivo evidente. Es un club poderoso, con recursos, con una plantilla de talento y con la posibilidad de competir en la Premier League, uno de los escenarios más exigentes y mediáticos del fútbol mundial.

Pero también tiene riesgos. La forma de actuar de BlueCo no siempre encaja con entrenadores de perfil metódico y estructurado como Xabi Alonso. El Chelsea ha vivido años de decisiones aceleradas, cambios constantes en el banquillo y una planificación deportiva difícil de estabilizar.

Ese será uno de los grandes puntos de análisis para el técnico. Alonso no solo debe valorar el nombre del club, sino también el margen real de trabajo, la capacidad de influencia en la plantilla y el tiempo que le ofrecerían para construir algo sostenible.

Xabi Alonso no descarta un Chelsea sin Europa

Uno de los grandes condicionantes es la situación deportiva del Chelsea. El equipo está actualmente fuera de puestos europeos y tiene por delante la final de la FA Cup y las últimas tres jornadas de Premier para intentar enderezar el curso.

La ausencia de competiciones europeas podría alejar a algunos entrenadores, pero no necesariamente a Xabi Alonso. De hecho, el precedente del Bayer Leverkusen juega a favor de esta lectura: en su primera temporada completa, trabajar sin la carga europea le permitió desarrollar mejor su idea y terminar ganando la Bundesliga.

En Stamford Bridge, un año sin Champions podría ser vendido como una oportunidad para reconstruir desde la semana limpia, entrenar más, reducir ruido competitivo y dar forma a una plantilla que necesita identidad. La duda está en si el club tendría paciencia para vivir ese proceso.

Liverpool y Xabi Alonso, una historia deseada pero bloqueada por Arne Slot

El Liverpool siempre aparece en el horizonte de Xabi Alonso por una razón emocional evidente. Su etapa como futbolista en Anfield dejó un vínculo muy fuerte y el propio técnico tiene la ilusión de dirigir algún día al club red.

Sin embargo, esa opción no parece ahora la más factible. Aunque la temporada de Arne Slot ha sido discreta, la Premier conquistada el curso pasado le da crédito interno para continuar más allá del verano.

El banquillo del Liverpool tendría que quedar libre para que el escenario cambiara. Y, a día de hoy, esa puerta no parece suficientemente abierta. El Chelsea lo sabe y pretende aprovechar esa situación para moverse antes por un entrenador muy cotizado.

Chelsea necesita reconstruir una plantilla con dudas importantes

El próximo entrenador del Chelsea no solo heredará un banquillo caliente. También recibirá una plantilla que necesita decisiones relevantes. La ausencia de Champions puede pesar en el futuro de jugadores importantes y en la capacidad del club para atraer ciertos perfiles.

Nombres como Cole Palmer o Enzo Fernández aparecen como piezas clave de cualquier proyecto, pero el club debe definir qué estructura quiere construir alrededor de ellos. Ahí un técnico como Xabi Alonso podría tener sentido por su capacidad para dar coherencia a equipos con mucho talento interior.

Xabi Alonso medita su regreso mientras Chelsea mueve ficha

Xabi Alonso no tiene prisa, pero el mercado sí empieza a moverse. El técnico sabe que su próximo paso será importante después de una etapa de exposición máxima y de unos meses en los que ha preferido tomar distancia del foco.

El Chelsea le ofrece Premier, ambición y un proyecto de enorme impacto mediático. También le ofrece riesgo, presión e incertidumbre. Esa mezcla es precisamente la que convierte la decisión en una de las más interesantes del mercado de entrenadores.

Todo apunta a que las próximas semanas serán decisivas. Si Xabi acepta el reto, Stamford Bridge puede convertirse en el escenario de su regreso. Si decide esperar, el Chelsea tendrá que activar otro plan en una lista donde los nombres ya empiezan a multiplicarse.