Chelsea alcanza la final de FA Cup en plena crisis deportiva

El conjunto londinense vence al Leeds United y disputará el título ante Manchester City mientras analiza su futuro con Iraola o Glasner como opciones al banquillo, y posibles salidas clave en verano

Los jugadores del Chelsea FC se congregan antes del partido ante el Leeds UnitedChelsea FC

El Chelsea FC logró clasificarse para la final de la FA Cup tras imponerse al Leeds United en un duelo exigente y cargado de tensión.

El conjunto londinense, dirigido de forma interina por Calum McFarlane tras la destitución de Liam Rosenior, se medirá en la final al Manchester City en busca de un título que podría salvar parcialmente una temporada muy irregular.

Enzo Fernández lidera el pase a la final

El encuentro se resolvió gracias a un tanto de Enzo Fernández, que volvió a asumir galones en un momento decisivo. El centrocampista argentino aprovechó un preciso centro de Pedro Neto para marcar de cabeza y firmar el 1-0 definitivo.

El Chelsea no lo tuvo fácil. El Leeds arrancó mejor y generó varias ocasiones claras, obligando a Robert Sánchez a intervenir con solvencia para evitar el gol visitante. Durante los primeros 20 minutos, el dominio fue visitante, con llegadas peligrosas que pusieron en alerta al conjunto ‘blue’.

A partir del gol, el Chelsea logró asentarse sobre el terreno de juego. Sin ser brillante, supo gestionar los tiempos del partido y minimizar los riesgos, aunque el Leeds volvió a rozar el empate en la segunda mitad con varias acciones de peligro.

Una temporada marcada por la inestabilidad

La clasificación para la final no es suficiente para ocultar la crisis que atraviesa el club en la Premier League. El Chelsea encadena una dinámica muy negativa, con varias derrotas consecutivas y lejos de los puestos europeos.

La destitución de Liam Rosenior ha sido el último síntoma de un proyecto que no termina de encontrar estabilidad. Desde la llegada de la nueva propiedad en 2022, el club ha cambiado de entrenador en repetidas ocasiones, generando un entorno de incertidumbre constante.

En este contexto, Calum McFarlane asumirá el cargo hasta final de temporada, pero su continuidad más allá del verano parece descartada. La dirección deportiva trabaja ya en la elección de un nuevo líder para el banquillo.

Iraola y Glasner, principales candidatos

El Chelsea tiene claro que necesita un técnico capaz de reconstruir el proyecto desde la base. Entre los nombres que más fuerza han ganado destacan Andoni Iraola y Oliver Glasner.

Iraola, actual entrenador del Bournemouth, ha impresionado por su capacidad para competir con recursos limitados y por su estilo de juego dinámico e intenso. Su perfil encaja con la idea de rejuvenecer y dar identidad al equipo.

Por su parte, Glasner, técnico del Crystal Palace, aporta experiencia y solidez táctica. Su nombre ha sido vinculado en varias ocasiones con proyectos de mayor envergadura, y el Chelsea lo considera una alternativa fiable.

Ambas opciones reflejan el giro que busca el club: un entrenador con personalidad, capaz de construir un bloque competitivo y de gestionar una plantilla joven y talentosa.

Un mercado condicionado por salidas importantes

Más allá del banquillo, el Chelsea afronta un verano clave en cuanto a la planificación deportiva. La ausencia de la Champions League y las restricciones del ‘Fair Play Financiero’ obligarán a tomar decisiones difíciles.

Jugadores como Cole Palmer están en el radar de grandes clubes como el Manchester United, que podría intentar una ofensiva importante por el joven talento inglés.

El futuro de Enzo Fernández también genera incertidumbre. Equipos como el Real Madrid o el Manchester City siguen de cerca su situación, conscientes de su calidad y proyección.

Otro nombre que ha aparecido en escena es Alejandro Garnacho, cuya posible salida reflejaría la necesidad del club de equilibrar sus cuentas.

Además, futbolistas como Marc Cucurella o João Pedro podrían salir si llegan ofertas convincentes, en un mercado que se presenta muy movido.

Nicolas Jackson y el efecto retorno

En este escenario, el Chelsea podría recuperar a Nicolas Jackson, tras la decisión del Bayern de Múnich de no ejecutar su opción de compra.

El delantero, que ha sumado 10 goles y 4 asistencias en 29 partidos, no ha logrado consolidarse como titular en Alemania. Su regreso abre nuevas posibilidades en ataque, aunque su futuro aún no está definido.

Con contrato hasta 2031, Jackson podría formar parte del nuevo proyecto o convertirse en una pieza de mercado para generar ingresos.

Una final como oportunidad y un verano decisivo

El Chelsea tiene ante sí la oportunidad de conquistar la FA Cup y cerrar la temporada con un título de prestigio. Sin embargo, el contexto obliga a mirar más allá del resultado inmediato.

La elección del nuevo entrenador será clave para definir el rumbo del equipo. Iraola y Glasner representan dos caminos diferentes, pero con un objetivo común: devolver al Chelsea a la élite.

Al mismo tiempo, la gestión del mercado marcará el futuro del proyecto. Las posibles salidas de jugadores importantes, sumadas a la necesidad de ajustar cuentas, obligarán a una reestructuración profunda.

El triunfo ante el Leeds supone un impulso anímico, pero no cambia la realidad: el Chelsea se enfrenta a uno de los veranos más decisivos de su historia reciente, en el que deberá sentar las bases de su reconstrucción.