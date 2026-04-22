Guardiola elige sustituto: señala a Kompany como futuro entrenador del Manchester City

El técnico catalán elogia el éxito del belga en el Bayern de Múnich y responde a Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, mientras los ‘skyblues’ pelean la Premier League contra el Arsenal FC

Guardiola habla sobre la figura de Kompany en el Manchester City@vincentkompany / @pepteam

Pep Guardiola ha abierto la puerta al futuro del banquillo del Manchester City al señalar a Vincent Kompany como posible sucesor. El técnico catalán elogió su trabajo en el Bayern de Múnich y su conexión con el club inglés.

Las declaraciones llegan en plena lucha por la Premier League, con el City a tres puntos del Arsenal y con un partido menos, en un momento clave de la temporada para el conjunto ‘skyblue’. Además, respondió a las recientes críticas recibidas de parte de Wayne Rooney, leyenda del Manchester United.

Kompany, de leyenda ‘skyblue’ a técnico de élite

Vincent Kompany sigue dando pasos firmes en su carrera como entrenador. A sus 40 años, el exdefensa belga se ha consolidado como una de las figuras emergentes del fútbol europeo tras su exitoso paso por el Bayern Múnich.

Desde su llegada al club alemán en el verano de 2024, ha logrado conquistar dos Bundesligas consecutivas y una Supercopa, además de situar al equipo en las semifinales de la Champions League, donde se medirá al PSG.

Su crecimiento en los banquillos se suma a una carrera histórica como jugador, especialmente en el Manchester City, donde disputó 360 partidos, fue capitán y levantó múltiples títulos, convirtiéndose en uno de los grandes iconos del club.

Un gran recuerdo en el Ethihad Stadium

Pep Guardiola, que dirigió a Kompany en 62 encuentros durante su etapa como futbolista, no dudó en elogiar públicamente su evolución como técnico.

“Tarde o temprano, si decide volver a Inglaterra, el Manchester City estará en su corazón”, afirmó el entrenador catalán, dejando entrever un posible cruce entre ambos caminos.

Guardiola no esconde su admiración

El técnico de Santpedor incluso expresó su deseo de reencontrarse con él en el club, lo que ha alimentado las especulaciones sobre un relevo a largo plazo en el banquillo del Etihad Stadium.

Estas declaraciones no son casuales, ya que Guardiola encara la recta final de su etapa en el City, ya que finaliza contrato en 2027 y todo apunta a que no renovará, mientras pelea por obtener su séptima Premier League.

El City, en plena pelea por la Premier

Mientras tanto, el presente del Manchester City sigue siendo exigente. El equipo viene de lograr una victoria clave ante el Arsenal (2-1), que ha reactivado por completo la lucha por el título.

Actualmente, los ‘skyblue’ suman 67 puntos, tres menos que el Arsenal (70), pero con un partido pendiente ante el Crystal Palace que podría cambiar el liderato si logran una victoria por dos goles o más.

Quedan cinco jornadas por disputarse (seis para el City), y el equipo de Guardiola depende de sí mismo para conquistar una nueva Premier League. Sin embargo, Guardiola se mantiene prudente: “Será difícil recuperar la desventaja”, aseguró, destacando la exigencia física y mental de este tramo final.

Lesiones y gestión de plantilla

El City afronta esta fase decisiva con algunas bajas importantes. Rodrigo Hernández no estará disponible para el próximo partido ante el Burnley tras sufrir una lesión, y su presencia en la semifinal de FA Cup también está en duda.

A esta baja se suma la de Rúben Dias, lo que obliga a Guardiola a gestionar cuidadosamente los minutos y el estado físico de su plantilla. “El tiempo de recuperación es escaso”, explicó el técnico, consciente de que cada sesión de entrenamiento puede marcar la diferencia en el final de temporada. Además, el futuro de algunos jugadores también está en el aire, como el de John Stones, cuyo contrato está cerca de finalizar.

Mentalidad y respuesta a las críticas

Guardiola también aprovechó su comparecencia para responder a las críticas de Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, quien cuestionó la celebración del City tras la victoria ante el Arsenal. El técnico defendió a su equipo con contundencia: “Cada victoria requiere mucho esfuerzo, ¿por qué no celebrarla?”, afirmó, calificando de “absurdas” las palabras del exjugador.

Para Guardiola, la clave del éxito reciente del equipo ha sido la mentalidad. “Cada error se siente como propio”, explicó, destacando la responsabilidad colectiva del grupo.

Un futuro que ya se empieza a dibujar

En medio de la batalla por la Premier, el Manchester City no pierde de vista el futuro. Las palabras de Guardiola sobre Kompany no solo reflejan admiración, sino también una posible hoja de ruta para el club.

El belga, con experiencia en Inglaterra y éxito reciente en Alemania, encaja en el perfil de entrenador que podría dar continuidad al legado del técnico catalán.

Por ahora, el foco está en el presente. Pero en el Etihad ya empieza a dibujarse un escenario en el que una leyenda del club podría regresar para liderar una nueva era.