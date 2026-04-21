Guardiola confirma las alarmas con Rodri: "Para mañana no estará listo"

Pep Guardiola confirma la baja casi segura de Rodri Hernández en un momento clave para el Manchester City

El Manchester City afronta un tramo decisivo de la temporada con una preocupación mayúscula: el estado físico de Rodri Hernández. El centrocampista, considerado una pieza absolutamente fundamental en el sistema de Pep Guardiola, sufrió molestias en la ingle durante el reciente triunfo ante el Arsenal y su presencia frente al Burnley es prácticamente descartada.

El propio técnico fue contundente en rueda de prensa: “para mañana no estará listo”, dejando además una gran incertidumbre sobre su evolución en los próximos días.

Un contratiempo en plena lucha por el liderato

La baja de Rodri llega en un momento crítico y determinante. Tras imponerse al Arsenal, el City ha dado un golpe de autoridad en la pelea por la Premier League, colocándose a un paso del liderato y dependiendo de sí mismo para conquistar el título.

Sin embargo, Guardiola mantiene un discurso prudente y realista, recordando que el Arsenal sigue siendo un competidor directo muy exigente. “No podemos permitirnos perder puntos”, insistió, destacando la dureza del calendario y la exigencia tanto física como mental en este tramo final.

Lesiones que generan máxima preocupación

El internacional español tuvo que abandonar el terreno de juego en los minutos finales tras notar molestias preocupantes, lo que activó todas las alarmas en el cuerpo técnico. Aunque no hay parte médico oficial, todo apunta a una ausencia a corto plazo.

Este nuevo contratiempo se suma a un historial reciente marcado por problemas físicos, incluyendo una grave lesión de rodilla y posteriores complicaciones musculares. A pesar de ello, Rodri ha demostrado ser un futbolista imprescindible, insustituible y determinante en el equilibrio del equipo.

Guardiola opta por la máxima cautela

El técnico catalán ha evitado fijar plazos concretos, apostando por una gestión prudente y conservadora de la recuperación del jugador. No se descarta su presencia en próximos compromisos, como la FA Cup o el duelo liguero ante el Everton, pero todo dependerá de su evolución.

La prioridad del club es clara: no correr riesgos innecesarios con uno de los futbolistas más importantes de la plantilla en el momento más decisivo del curso.

Un City sólido pese a las adversidades

A pesar de las bajas, el Manchester City sigue mostrando un nivel competitivo altísimo. El equipo ha experimentado una mejora evidente en mentalidad, carácter y rendimiento, dejando atrás el golpe sufrido en la UEFA Champions League.

Rodri ha sido uno de los grandes responsables de esta reacción, aportando equilibrio, liderazgo y consistencia táctica. Su ausencia supone un desafío importante, pero también una oportunidad para que el equipo demuestre su profundidad de plantilla y capacidad de adaptación.