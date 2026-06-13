Mikel Arteta hace su primera petición al Arsenal: 40 millones por el tapado del Brujas

El entrenador español ya piensa en mejorar la plantilla del Arsenal y ha puesto sus ojos en Christos Tzolis, el delantero del Brujas que ha dejado grandes números como goleador en la liga belga

El Arsenal ya se recompone tras dejar escapar en el último suspiro la que pudo haber sido la primera Champions League de su historia. El equipo inglés ha firmado una temporada increíble, proclamándose campeón de la Premier League y siendo finalista de la máxima competición europea, pero es cierto que su derrota en los penaltis ante el PSG fue dura. Por ello, Mikel Arteta busca refuerzos para mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada, y ya tiene un nombre propio.

Se trata de Christos Tzolis, un joven futbolista griego que ha dejado muy buenos números en la liga belga y que aún pasa desapercibido en el mercado internacional, por lo que Arteta y el Arsenal quieren aprovechar esta ventaja. De hecho, el extremo gusta tanto al técnico español que están barajando hacer una oferta de hasta 40 millones de euros.

Mikel Arteta quiere fichar a Christos Tzolis como refuerzo para el Arsenal

Christos Tzolis ha sido una de las figuras claves del Brujas esta temporada. El jugador griego ha sumado más de 3.000 minutos este año y ha dejado un gran promedio goleador. Ha anotado 22 goles y ha repartido 29 asistencias en los 52 partidos que ha jugado entre todas las competiciones, colocándose como un delantero de garantías.

Por ello, a pesar de estar tapado en el mercado internacional, ha llamado mucho la atención de Mikel Arteta, que lo ha pedido al Arsenal para reforzar el ataque 'gunner'. Así lo adelantan ya los medios ingleses, que barajan una oferta de hasta 40 millones de euros para sumar al jugador heleno a sus filas.

40 millones de euros por el tapado Tzolis para reforzar el ataque del Arsenal

El Club Brujas es consciente de que tras la gran actuación goleadora de Tzolis esta temporada, el futbolista iba a llamar la atención de grandes clubes, y el Arsenal ha cogido la delantera. Un equipo de la Premier, el vigente campeón, está interesado en fichar al extremo izquierdo y pocas opciones van a tener los belgas para retenerlo.

Por ello, marcan su precio en 35 millones de euros, que es el importe mínimo por el que estarían dispuestos a romper el contrato que tienen hasta junio de 2029. El Arsenal valora hacer una primera oferta de 40 millones para asegurarse a Christos Tzolis, quién a sus 24 años también se ha convertido en internacional con la selección de Grecia.

El Arsenal prepara 280 millones para mejorar el equipo en el mercado de fichaje

Esta sería la primera petición de Mikel Arteta en este mercado de fichajes, pero no va a ser ni mucho menos la única. El club inglés está preparando hasta 280 millones para gastar en nuevos fichajes que refuercen al club. Ahora cuentan con bastante liquidez por ser campeones de la Premier y finalistas de la Champions, por lo que se espera mucho movimiento en la plantilla gunner, que ya considera seriamente a Christos Tzolis como primer refuerzo.