Víctor Muñoz, la nueva joya de la Selección española, a un paso de dejar La Liga por 40 millones

El Mundial 2026 ya está aquí y Víctor Muñoz tiene su gran oportunidad con España mientras decide su futuro de clubes: el Newcastle hace una oferta formal de 40 millones del Newcastle para sacarlo del CD Osasuna y alejarlo del Real Madrid

El fútbol ha puesto todas sus miras en el Mundial 2026, que da inicio este jueves 11, pero no se puede dejar de lado el mercado de fichajes. Los equipos van a estar muy atentos a la participación de los jugadores en una cita tan importante como es la copa del mundo, aunque hay algunos clubes que no quieren esperar a que otros posibles rivales entren en la puja. Es el caso de Víctor Muñoz, que antes de debutar en un Mundial con la Selección Española, ya tiene un acuerdo muy encaminado para salir de Osasuna y decir adiós a La Liga.

El extremo izquierdo ha destacado especialmente esta temporada, convirtiéndose en una de las piezas claves del equipo rojillo y en una de las grandes joyas de la Selección Española, a quién Luis de la Fuente le ha dado mucha confianza y ha convocado para este Mundial sin apenas bagaje en el fútbol de selecciones. Pero ahora, La Liga está a punto de perder a otro joven talento español ya que tiene un principio de acuerdo con el Newcastle bastante ambicioso, dejando así de lado al Real Madrid, que quería recuperarle.

El Newcastle ofrece 40 millones de euros por el fichaje de Víctor Muñoz

La Liga está atravesando un período un tanto preocupante con la fuga de grandes jugadores rumbo a la Premier u otras ligas internacionales. Ya se ha podido comprobar en este mismo mercado de fichajes con el acuerdo del Fenerbahçe con el Mallorca por Vedat Muriqi, el segundo máximo goleador de la competición española. Ahora está a punto de volver a confirmarse con la marcha de Víctor Muñoz, que ya tiene una oferta oficial y muy jugosa por parte del Newcastle.

El equipo inglés ha finalizado el curso regular en la duodécima posición de la Premier League. Y a pesar de no ser un equipo puntero en su liga, está muy cerca de hacerse con uno de los mejores jugadores del torneo español. Han presentado una oferta de hasta 40 millones de euros a Osasuna, que se repartiría en 35 millones fijos más 5 millones en variables. De hecho, en caso de aceptar, el delantero pasará el reconocimiento médico en Estados Unidos y en plano Mundial.

Víctor Muñoz, la sensación de Osasuna y la Selección Española

El delantero español de tan sólo 22 años ya ha tirado barreras en la Selección Española. Debutó con España el pasado 27 de marzo en un amistoso contra Serbia, marcando además un gol y firmando un estreno soñado. Ahora, Luis de la Fuente le ha llamado para ser uno de los 26 jugadores que peleé por el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en una de las joyas españolas y formando un tridente de oro junto a Lamine Yamal y Nico Williams, las otras jóvenes estrellas de España.

El Real Madrid se queda sin opciones de recuperar a Víctor Muñoz

En caso de cerrar este acuerdo, la marcha del jugador catalán no sólo supondría un problema para Osasuna, que se quedaría sin uno de los mejores jugadores de su plantilla, también involucra directamente al Real Madrid. El club blanco necesita hacer muchos cambios para volver a ser candidato a los títulos tras dos años de vacío y la llegada de José Mourinho ha sido el primer paso.

El técnico portugués está de vuelta en el Bernabéu y uno de los fichajes que pidió fue recuperar a Víctor Muñoz, quién destacó en La Fábrica y debutó con el primer equipo. Sin embargo, el actual jugador de Osasuna, está muy cerca de apostar por un equipo de media tabla inglés antes que volver al club que le formó. Una situación que debería encender alarmas en Madrid, ya que Nico Paz, también canterano, prefiere seguir en el Como una temporada más que volver al equipo español.