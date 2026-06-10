Osasuna firma a Luis Miguel Ramis para abrir una nueva etapa en el banquillo de El Sadar

El técnico catalán firma hasta 2028 tras una espléndida temporada en Segunda división con el Burgos y afrontará en Pamplona su primera experiencia en LaLiga

Luis Miguel Ramis ya es el nuevo entrenador del CA Osasuna. El club rojillo ha cerrado el acuerdo con el técnico catalán para las dos próximas temporadas, con contrato hasta el 30 de junio de 2028, y lo presentará este martes en una rueda de prensa en El Sadar.

El movimiento abre una etapa importante en Pamplona. Ramis llega después de firmar una temporada extraordinaria con el Burgos CF, donde alcanzó los 72 puntos, una cifra histórica que, de forma inédita, no fue suficiente para disputar el 'playoff' de ascenso a Primera división.

Luis Miguel Ramis llega a Osasuna con contrato hasta 2028

La apuesta de Osasuna es clara. El club no ha buscado un nombre de escaparate ni un técnico de impacto mediático, sino un entrenador de estructura, método y competitividad. Ramis aterriza en El Sadar acompañado por un cuerpo técnico de confianza: José Manuel Gil como segundo entrenador, Iván Madroño como técnico asistente, Miguel Ángel Fernández como preparador físico y José Fajardo como analista.

El acuerdo hasta 2028 también lanza un mensaje de estabilidad. Osasuna quiere construir un proyecto con recorrido y no limitarse a una solución de corto plazo. La dirección deportiva rojilla entiende que Ramis puede dar continuidad a una identidad reconocible: equipo intenso, ordenado, difícil de superar y competitivo durante todo el calendario.

El Burgos de Ramis fue el equipo menos goleado de Segunda

El último curso de Ramis en el Burgos explica buena parte de su fichaje por Osasuna. El conjunto burgalés completó una temporada de enorme fiabilidad: 72 puntos, mejor campaña del club en Segunda desde la 1975/76 y una sensación de equipo trabajado hasta el detalle.

El dato más potente está en la defensa. El Burgos fue el equipo menos goleado de la categoría, además del tercero con menos derrotas, el sexto con más victorias y el tercer mejor visitante. No son números vacíos. Hablan de un entrenador capaz de organizar bloques sólidos, competir fuera de casa y sostener resultados sin depender únicamente de rachas ofensivas.

Ese sello encaja con lo que Osasuna suele exigir en Primera. En Pamplona no basta con jugar bien a ratos. El equipo necesita energía, concentración defensiva, balón parado, sacrificio colectivo y una relación muy fuerte con El Sadar. Ramis llega precisamente para volver a aportar eso tras la destitución de Alessio Lisci.

Ramis afronta en Osasuna su primera gran prueba en Primera división

A sus 55 años, Luis Miguel Ramis tendrá en Osasuna su primera experiencia como entrenador en la máxima categoría. Ese será el gran foco de su llegada. No viene de un banquillo de Primera, pero sí de una trayectoria larga, exigente y marcada por proyectos complicados.

Empezó como técnico en la cantera del Real Madrid, donde también fue director de metodología. Después dirigió al Castilla tras el ascenso de Zinedine Zidane al primer equipo y consiguió que el filial blanco acabara líder de su grupo en la actual 1ª Federación, entonces conocida como Segunda B.

Su primera prueba fuerte en el fútbol profesional llegó en la UD Almería. Cogió al equipo con solo 12 jornadas por delante, penúltimo en Segunda, y logró salvarlo con un balance de siete victorias, un empate y cuatro derrotas. Aquella reacción ya dejó una pista del tipo de entrenador que es: práctico, competitivo y capaz de ordenar un vestuario en situación límite.

Albacete, Tenerife y Espanyol explican el método Ramis

Después, en el Albacete, firmó una temporada 2018/19 sobresaliente: cuarto puesto, 'playoff' de ascenso a Primera y segundo equipo más goleador de la categoría, solo por detrás de Osasuna, campeón aquel año.

En el Tenerife completó tres temporadas y volvió a disputar una promoción de ascenso en el curso 2021/22. Allí reforzó su fama de técnico fiable desde atrás, con una media de 0,85 goles encajados por partido, un registro que explica por qué se le asocia a equipos sólidos y reconocibles.

Su etapa en el Espanyol fue más breve y menos agradecida. Llegó durante la temporada 2023/24, mantuvo al equipo en la zona alta, pero fue destituido a falta de doce jornadas cuando el conjunto perico era tercero y estaba a un punto del ascenso directo.

Osasuna elige a Ramis para competir desde el orden

El fichaje de Luis Miguel Ramis es una clara declaración de intenciones de Osasuna. El Sadar gana un entrenador que ha construido su carrera desde la pizarra, el trabajo diario y la capacidad para hacer mejores a sus equipos sin presupuestos gigantes.

Ramis llega con números, método y una oportunidad largamente esperada para dirigir en Primera división. El conjunto rojillo, con un entrenador que no promete ruido, pero sí una idea: competir cada partido como si el margen de error no existiera.