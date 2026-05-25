Alessio Lisci, despedido como entrenador de Osasuna

El club rojillo, tras conseguir la salvación en Primera de manera agónica, anunció por sorpresa este lunes la salida del técnico italiano que llegó a comienzos de la 2025/26 en sustitución de Vicente Moreno

Osasuna ha hecho saltar por los aires su banquillo este mismo lunes. Después de que los rojillos lograsen la permanencia de manera agónica en la última jornada de LaLiga EA Sports (perdió contra el Getafe y tuvo que esperar el resultado entre Girona y Elche), este 25 de mayo ha anunciado la salida de Alessio Lisci, técnico que llegó el pasado curso en sustitución de Vicente Moreno.

Tras cumplir la primera de las dos temporadas que había firmado Alessio Lisci con Osasuna, este lunes el cuadro rojillo anunció su despido en un comunicado en el que le agradecía su "dedicación, esfuerzo y compromiso". El final de temporada de Osasuna con Alessio Lisci al frente ha terminado por ser el detonante de la salida del técnico italiano en la que ha sido su primera experiencia en LaLiga EA Sports.

Osasuna despide a Alessio Lisci por sorpresa

Osasuna ha tenido un final de campaña auténticamente desastroso de la mano de Alessio Lisci. Los rojillos llegaron a la conclusión de la jornada 33 con 42 puntos y con una teórica salvación bajo el bolsillo. En ese momento los pupilos de Alessio Lisci dejaban los puestos de descenso a ocho puntos y su objetivo era pelear por entrar en Europa ya que ocupaban la novena posición, a solo dos del sexto, el Getafe.

A partir de la jornada 34 llegó la debacle de Osasuna con cinco derrotas consecutivas ante Barcelona, Levante, Atlético de Madrid, Espanyol y ante el el Getafe en el choque del pasado sábado. Osasuna se complicó en exceso el final de temporada y pasó de pelear por una ilusionante clasificación europea a cruzar los dedos por que no se diesen ciertos resultados en otros campos. Alessio Lisci llegó a Osasuna el pasado verano y tras 42 encuentros, 38 de Liga y cuatro de Copa del Rey ha sumado 14 victorias, nueve empates y 19 derrotas con 63 goles a favor y 61 en contra.

Osasuna se salvó gracias al empate entre Girona y Elche

Osasuna afrontó la última jornada de competición visitando a un Getafe que se jugaba estar en Europa la próxima temporada. Los azulones vencieron por la mínima y fue ahí donde empezó el calvario (con final feliz) para Osasuna. Los de Alessio Lisci, en caso de no ganar, dependían de lo que pasase en Montilivi entre Girona y Elche. Un triunfo de los de Míchel mandaba a Segunda a Osasuna y por momentos los catalanes estuvieron cerca de conseguirlo.

Precisamente este pasado domingo, en ESTADIO Deportivo recordábamos las similitudes entre la primera temporada de Alessio Lisci en Osasuna y en el Mirandés, club desde el que llegó al Sadar. En ambas se salvó en la última jornada pero en el caso de los jabatos, en la segunda logró meter al equipo de Miranda de Ebro en la final de play off de ascenso a Primera. En Osasuna no tendrá la oportunidad de demostrar la evolución del equipo en el segundo curso.

Alessio Lisci en el último partido de Liga de Osasuna

Comunicado de Osasuna anunciando el despido de Alessio Lisci

El comunicado de Osasuna anunciando la salida de Alessio Lisci es el siguiente: "La entidad agradece al técnico italiano la dedicación, esfuerzo y compromiso mostrados en la temporada en la que ha dirigido al equipo rojillo.

El Club Atlético Osasuna y Alessio Lisci separan sus caminos. La entidad quiere agradecer al técnico italiano la dedicación, esfuerzo y compromiso mostrados en la temporada en la que ha dirigido al conjunto rojillo, así como el exquisito trato dispensado a los socios, aficionados, junta directiva y empleados durante este período.

Iguualmente, el club hace extensible el agradecimiento a los miembros de su cuerpo técnico Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo y Joan García, personas que se integraron en la idiosincrasia de Osasuna desde su primer día y cuyo desempeño ha sido impecable. Tanto a Alessio como a su staff, el Club Atlético Osasuna les desea la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales".