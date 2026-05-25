Víctor Muñoz firma un hito histórico con Osasuna al entrar en la convocatoria de España para el Mundial

Víctor Muñoz logra una irrupción histórica: el delantero de 22 años se convierte en el primer jugador que, jugando en ese momento en Osasuna, es convocado por España para un Mundial, tras una temporada explosiva y un impacto inmediato con 'La Roja' que ha convencido por completo a Luis de la Fuente

Víctor Muñoz sigue rompiendo registros en su primera temporada en Osasuna, además de con la selección española. Tras ser convocado en el parón internacional del mes de marzo, dónde vio puerta, el delantero de 22 años ha sido incluido en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026.

De esta manera, Víctor Muñoz se convierte en el primer jugador, vistiendo en ese momento la camiseta de Osasuna, que recibe la llamada de España para disputar un Mundial. Anteriormente, otros futbolistas con pasado rojillo han disputado ficho torneo de selecciones, pero defendiendo otro club, como fue el caso de Javi Martínez, que lo ganó en 2010, o Azpilicueta y Mikel Merino.

Víctor Muñoz entra en la historia de Osasuna: siete goles, cinco asistencias y billete al Mundial

Víctor Muñoz ya es historia de Osasuna. Su temporada con el conjunto de Alessio Lisci, que ha terminado empatado con el Mallorca, descendido a Segunda División, le ha servido para ser uno de los elegidos por Luis de la Fuente. El delantero de 22 años firma su primera campaña en el club navarro logrando siete goles y cinco asistencias entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, siendo uno de los indiscutibles en el once.

El impacto de Víctor Muñoz en Osasuna ha sido total, y se vio recompensado en el parón de selecciones de marzo, cuando Luis de la Fuente le convocó para disputar los encuentros amistosos ante Serbia y Egipto. De esta manera, el delantero de Osasuna respondió de forma tajante, con un gol en su primer partido con 'La Roja', y 45 minutos en otro choque, lo que le hicieron ganarse la confiaza del técnico de España, que lo ha tenido claro con la lista para el Mundial.

Luis de la Fuente responde de manera tajante: "Víctor Muñoz nos va a dar mucho"

Por su parte, el propio Luis de la Fuente valoró la convocatoria de Víctor Muñoz con España: "Ha sido un jugador que ha aparecido en LaLiga con una energía y un rendimiento fantástico. Nos aporta velocidad, cambio de intensidad, cambiar los ritmos del partido, nos da las dos bandas, incluso el interior... Es un futbolista con una ilusión, como los que llegan por primera vez".

De la misma manera, el técnico de España afirmó que Víctor Muñoz "nos va a dar mucho en los partidos en los que contemos con él. Es un grupo humano que permite que los que llegan por primera vez se integren. La primera vez que vino Víctor casi no hablaba, no me miraba ni a los ojos. Cuando llegó el grupo de jugadores saludó y estuvo un poco aparte. Pero esa misma tarde, ya estaba con su grupito jugando en las habitaciones".

Víctor Muñoz iguala un registro Osasuna y llega al Mundial listo para ser clave

Víctor Muñoz disputará el Mundial, estando defendiendo la camiseta de Osasuna, al igual que Savo Milosevic, Francisco 'Gato' Silva, Abde y Ante Budimir, pero con otra selección diferente a la española. El extremo, que firmó hasta 2030 con el conjunto navarro, apunta a ser clave en la cita de este verano por su polivalencia en ambas bandas, sobre todo, tras la lesión de Lamine Yamal, que se podría perder el primer partido ante Cabo Verde.

Víctor Muñoz, que se lesionó a finales de abril, ya está listo para disputar su primer Mundial. El delantero de Osasuna se concentará, como el resto de jugadores elegidos por Luis de la Fuente, este sábado 31 de mayo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas. A partir de ahí, el canterano del Real Madrid será una de las opciones para los encuentros amistosos ante Irak y Perú del cuatro y nueve de junio.

Tras ello, la selección española pondrá el foco en el primer partido del Mundial, que será ante Cabo Verde el lunes 15 de junio. El combinado de Luis de la Fuente tendrá que verse las caras, además, en fase de grupos con Arabia Saudí y Uruguay, contra el que esperan certificar el pase a la siguiente ronda del torneo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.