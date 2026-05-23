Getafe - Osasuna: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Getafe y Osasuna se verán las caras este sábado a partir de las 21:00 horas en el Coliseum. Entrar en Europa y la permanencia en Primera estarán en juego en el feudo azulón

Getafe y Osasuna serán protagonistas de uno de los encuentros de la jornada 38 de LaLiga EA Sports. En el Coliseum sobrevolarán las posiciones europeas para la próxima temporada y la permanencia en Primera. Los azulones tienen posibilidades reales de asaltar la sexta plaza que ahora ocupa un Celta de Vigo que se medirá al Sevilla en la última fecha.

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Osasuna por su parte se ha complicado la vida en exceso en las últimas cuatro jornadas tras ser incapaz de sumar un solo punto y por lo tanto estar en la pelea por eludir el descenso en la 38. A los azulones solo les vale ganar para llegar a la sexta plaza y a los rojillos les podría valer perder en el caso de que se den una serie de resultados por detrás.

Horario y dónde ver en tv y online el encuentro entre Getafe y Osasuna

Getafe y Osasuna se medirán este sábado a partir de las 21:00 horas en el Estadio del Coliseum. El feudo azulón, que se espera que presente una gran entrada en el que podría ser el último partido de Bordalás al frente de los madrileños, se podrá seguir un choque con dos objetivos muy diferentes para los contendientes. Si quiere seguir el encuentro en televisión, podrá hacerlo en Movistar Plus LaLiga TV.

Sin embargo, si prefiere seguir el encuentro de manera online, en ESTADIO Deportivo podrá disfrutar de un carrusel de toda la jornada 38 de LaLiga Hypermotion con la previa de los nueve encuentros que darán comienzo a partir de las 21:00 horas de manera simultánea. Una vez que el choque entre Getafe y Osasuna concluya, podrá leer la crónica del duelo en el Coliseum que determinará si los azulones terminan jugando la Europa League, la Conference League o si por el contrario quedan fuera de Europa de cara al próximo curso. En el caso de los rojillos, ganar les aseguraría una temporada más en Primera.

Alineación posible del Getafe hoy en LaLiga EA Sports

El Getafe de Bordalás llegará al choque ante Osasuna con la duda de Kiko Femenía que ha arrastrado molestias durante toda la semana. La que será una baja confirmada será la de Djené que fue expulsado con roja directa en el duelo de la pasada jornada ante el Elche. Por sanción, Bordalás tampoco podrá contar con Satriano que vio su quinta amarilla ante los ilicitanos.

Once titular posible del Getafe hoy: David Soria, Romero, Domingos Duarte, Abqar, Davinchi, Boselli, Juan Iglesias, Arambarri, Luis Milla, Mario Martín y Luis Vázquez.

Alineación posible de Osasuna hoy en LaLiga EA Sports

Una de las dudas que puede tener Alessio Lisci en el once de Osasuna es Raúl Moro. El ex del Real Valladolid está "bien" según declaró el propio Lisci en la previa del encuentro por lo que la última palabra la tendrá el italiano al igual que sucederá con Víctor Muñoz.

Getafe No Iniciado - Osasuna

Once titular posible de Osasuna hoy: Sergio Herrera, Alejandro Catena, Boyomo, Javi Galán, Rosier, Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz, Kike Barja, Rubén García y Budimir.