Alavés - Rayo Vallecano: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto de Quique Sánchez Flores llega a la última jornada de LaLiga EA Sports sin nada en juego, tras lograr la salvación matemático. Por su parte, los de Iñigo Pérez, dispuestos a acabar la temporada en puestos de Europa

Alavés y Rayo Vallecano se citan en el día de hoy en Mendizorroza. Los de Quique Sánchez Flores, por un lado, cerrarán la temporada ante su afición tras lograr el ascenso matemático en la pasada jornada, venciendo al Oviedo en el Carlos Taritere. Por ello, los babazorros afrontan el choque ante los de Iñigo Pérez sin prácticamente nada en juego.

Por otro lado, el Rayo Vallecano llega tras ganar al Villarreal, por lo que el equipo de Iñigo Pérez se sitúa en la octava posición de la tabla con 47 puntos, a uno del Getafe, que se encuentra en la plaza que de acceso a Europa League.

Toni Martínez sostiene al Alavés: el goleador que salva a Quique Sánchez Flores

Quique Sánchez Flores se aferra el buen momento de forma de Toni Martínez para vencer al Rayo Vallecano. El delantero viene de marcar gol ante el Oviedo, su decimotercero en lo que lleva de temporada. El jugador de 28 años ha sido clave para los diferentes triunfos que ha logrado el conjunto babazorro a lo largo de la campaña, como el doblete contra el Mallorca del pasado 25 de abril.

Esto le ha hecho al Alavés ponerse en la decimocuarta posición de la tabla con 43 puntos, los mismos que el Sevilla y a tres del Girona, en puestos de descenso. Sin embargo, el posible empate entre los babazorros y los de Míchel beneficiaría al equipo de Quique Sánchez Flores, por eso esta matemáticamente salvado ya. En cualquier caso, los blanquiazules señalan el objetivo de la victoria para despedir la presente temporada.

Alavés - Rayo Vallecano: ¿A qué hora y dónde es el partido de LaLiga?

El encuentro entre el Alavés y Rayo Vallecano se disputará en el día de hoy, sábado 23 de mayo, en Mendizorroza. El partido entre el conjunto de Quique Sánchez Flores e Iñigo Pérez dará comienzo a partir de las 21:00 horas.

Alavés - Rayo Vallecano: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Por otro lado, el partido que enfrentará al Alavés y Rayo Vallecano se podrá seguir por televisión a través de DAZN, que ofrece los diferentes encuentros del campeonato doméstico, además de Segunda División, esta temporada.

Alavés - Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Alavés - Rayo Vallecano podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Mendizorroza desde dos horas antes del comienzo del partidos, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Quique Sánchez Flores y el de Iñigo Pérez, que viene de ganar al Villarreal en Vallecas.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Alavés - Rayo Vallecano con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en Martínez Valero. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Quique Sánchez Flores e Iñigo Pérez, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el derbi madrileño.

Alineaciones probables de Alavés y Rayo Vallecano

Alavés: Sivera, Tenaglia, Koski, Víctor Parada, Ángel Pérez, Guridi, Antonio Blanco, Denis Suárez, Rebbach, Diabaté y Toni Martínez.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Pep Chavarría, Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos, Óscar Trejo, Sergio Camello y Alemao.