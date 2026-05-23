Mallorca - Real Oviedo: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la jornada 38 en LaLiga EA Sports

Llega la última jornada en Primera división y lo hace con el descenso aún por decidir. Los carabayones ya son equipo de Segunda, pero el conjunto bermellón, aunque pocas, aún tiene opciones a la permanencia

La jornada 38 de LaLiga EA SPORTS llega como un último partido de la temporada cargado de tensión. Con dos puestos del descenso aún por decidir, la zona baja de la clasificación vive varios choques considerados como una final.

El Real Oviedo, único equipo descendido, visita al RCD Mallorca en Son Moix, donde los bermellones necesitan ganar y una combinación de resultados para no perder la categoría. Martín Demichelis se mide a Guillermo Almada en el último partido del uruguayo al frente del equipo carbayón.

Mallorca - Real Oviedo: fecha y horario del partido de la jornada 38 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre RCD Mallorca y Real Oviedo en la jornada 38 de LaLiga EA Sports está programado para el sábado 23 de mayo a partir de las 21.00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio de Son Moix, feudo bermellón con capacidad para más de 26.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 38 de LaLiga entre Mallorca y Real Oviedo?

El Mallorca - Real Oviedo de la jornada 38 en LaLiga EA Sports es ofrecido bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción. Además, se incluye dentro de la suscripción de fútbol en Movistar +.

¿Cómo seguir online el Mallorca - Real Oviedo, encuentro de la jornada 38 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Mallorca - Real Oviedo de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un directo todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de Son Moix. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Mallorca - Real Oviedo en la jornada 38 de LaLiga EA Sports

El encuentro, claramente de mayor importancia para el Mallorca, se verá afectado por las intenciones de cada equipo. Mientras Demichelis buscará salir con el once más competitivo posible, Almada podrá dar minutos a los jugadores que menos han participado durante la temporada.

Demichelis recupera activas en defensa

El técnico argentino del Mallorca podrá contar con Valjent, quien a principios de semana presentó problemas en los isquiotibiales, y Raíllo, que trabajó al margen del grupo. Aun así, se espera que tan solo el primero sea titular y comparta dupla con Mascarell.

En la lista de bajas encontramos numerosos nombres, pero ninguno nuevo. De todas formas, seguro que a Demichelis le hubiera gustado contar en este partido con Marash Kumbulla o Mateo Joseph, que encabezan una lista donde se incluyen a Marc Doménech, Jan Salas y Justin Kalumba, además del sancionado Johan Mojica.

Almada quiere defender la camiseta del Oviedo, pero podrá repartir minutos

Por parte del preparador uruguayo, este será su último encuentro dentro del club carbayón, por lo que, según contó en rueda de prensa, quiere acabar de la mejor forma posible. Pese a ello, es muy posible que veamos cambios en el once, dando entrada a jugadores menos habituales.

Moldovan podría ocupar la portería en lugar de Aarón; Ahijado puede sustituir a Nacho Vidal; mismo caso de Alhassane con Javi López; mientras que Thiago y Hassan pelearán por ocupar la banda izquierda. En las bajas asturianas destaca Ovie Ejaria, quien no ha podido entrenar con el grupo por unas molestias, y Fede Viñas, que cumple ciclo de amarillas.

Mallorca No Iniciado - Oviedo

Lo onces esperados de Mallorca y Real Oviedo en la jornada 38 de LaLiga

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Lato; Samú, Darder, Morlanes, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

Real Oviedo: Moldovan; Nacho Vidal, Costas, Bailly, Javi López; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Borbas, Thiago.