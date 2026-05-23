Espanyol - Real Sociedad: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga

El RCD Espanyol es el único que se juega algo en este encuentro de la última jornada de Primera división ya que el equipo que entrena Manolo González tiene opciones remotas de clasificarse para jugar la UEFA Conference League la siguiente temporada. Por su parte, el conjunto de Pellegrino Matarazzo sólo quiere ganar para quedar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria

RCD Espanyol y Real Sociedad disputan este sábado, a partir de las 21:00 horas, uno de los nueve encuentros que se juegan al mismo tiempo y que es correspondiente a la jornada 38 de LaLiga. Un duelo que se juega en horario unificado por las remotas opciones que tiene el RCD Espanyol que entrena Manolo González de clasificarse para disputar la próxima edición de la UEFA Conference League. Por su parte, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo no se juega absolutamente nada, sólo la honra de quedar lo más arriba posible en la clasificación de Primera división.

¿Dónde ver por TV el partido RCD Espanyol - Real Sociedad de LaLiga?

El partido que disputan el RCD Espanyol y la Real Sociedad comienza a las 21:00 horas en el Estadio de Cornellà-El Prat y se podrá ver por la plataforma DAZN el cual también se puede sintonizar a través de Movistar+ y de Orange TV, estas dos plataformas lo darán por el canal DAZN 4. El encuentro corresponde a la jornada 38 de LaLiga.

¿Cómo seguir online el partido RCD Espanyol - Real Sociedad de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club catalán y de la entidad vasca habrá información actualizada al instante de este partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga.

¿Cómo escuchar por la radio el partido RCD Espanyol - Real Sociedad de LaLiga?

Para quien no pueda ver el duelo por televisión o no tenga contratado los servicios de las plataformas televisivas que retransmiten el choque y quiera acompañar el directo de ESTADIO Deportivo, puede sintonizar cualquier emisora de radio de nivel nacional que dará una amplia cobertura de lo que ocurra en este partido entre el RCD Espanyol y la Real Sociedad correspondiente a la jornada 38 de LaLiga.

Posibles alineaciones titulares del partido RCD Espanyol - Real Sociedad correspondiente a la jornada 38 de LaLiga:

En el aspecto deportivo, el RCD Espanyol sólo tiene las bajas de Pol Lozano, por acumulación de amonestaciones, y de los lesionados Javi Puado y Cyril Ngongé.

Por su parte, la Real Sociedad no puede contar con los lesionados Ander Barrenetxea y Álvaro Odriozola.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El-Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Urko González de Zárate, Edu Expósito; Dolan, Terrats, Pere Milla; y Kike García.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Luka Sucic; Kubo, Guedes y Oyarzabal.