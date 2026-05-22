Valencia Basket - Real Madrid, en directo la Semifinal de Final Four Euroliga hoy en vivo online
Será la séptima vez que se midan ambos conjuntos en estos últimos nueve meses y el balance, por ahora, es de 4-2 para los de Scariolo
Minuto a minuto
Valencia 64-70 Real Madrid
¡Triple de Thompson!
Valencia 61-70 Real Madrid
Hezonja mete los dos tiros libres.
Valencia 59-66 Real Madrid
El Madrid ha fallado ya tres triples en lo que va de cuarto. Pero hay orden de tirar siempre ya se pueda.
Valencia 59-66 Real Madrid
Triple de Taylor en el Valencia y dos canastas de Hezonja para empezar.
¡ARRANCA EL TERCER CUARTO!
¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD!
Valencia 56-62 Real Madrid
Falló Campazzo el triple justo sobre la bocina. No le salió bien la jugada al Madrid, un poco embarullada. Jugadores a vestuarios y, seguramente, a pensar en la mejoría defensiva que necesitan los dos equipos.
Valencia 56-62 Real Madrid
Triple de Montero que es más rápido que Garuba y le saca fuera para anotar. Hay tiempo muerto y quedan cinco segundos para una posesión del Madrid.
Valencia 47-57 Real Madrid
¡Triple de Campazzo! Contesta el Valencia como puede.
Valencia 43-54 Real Madrid
¡Anotó Valencia dos tiros libres y Lyles replicó con otro triple!
Valencia 41-51 Real Madrid
¡Responde con otro mate Reuvers!
Valencia 39-51 Real Madrid
¡Regalo de Campazzo con una asistencia magistral y Lyles machaca el aro!
Valencia 37-49 Real Madrid
¡Campazzo anota dos tiros libres!
Valencia 37-47 Real Madrid
¡Mate de Key!
Valencia 35-47 Real Madrid
¡Campazzo suma un triple más y firma un parcial de 12-0!
Valencia 35-44 Real Madrid
¡Octavo triple del Real Madrid! La mayor ventaja de los blancos.
Valencia 35-39 Real Madrid
Se acaba el tiempo muerto y el tiempo de revisión. Balón para el Valencia Basket por campo atrás.
Valencia 35-39 Real Madrid
¡Dos triplazos seguidos de Andrés Feliz!
Valencia 35-33 Real Madrid
Montero contesta con rabia con un 3+1 para apagar la resurrección madridista.
Valencia 28-29 Real Madrid
¡Triplazo de Lyles!
¡COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO!
¡FINAL DEL PRIMER CUARTO!
Valencia 28-26 Real Madrid
Otra canasta de Key justo al final del cuarto al que se llega con la ventaja del Valencia y con muchos puntos anotados.
Valencia 26-26 Real Madrid
Asistencia impresionante de Deck y triple de Lyles.
Valencia 24-23 Real Madrid
¡Anota dos tiros libres Maledon!
Valencia 22-19 Real Madrid
¡Triplazo de De Larrea!
Valencia 17-15 Real Madrid
La enésima de Kameron Taylor, que está llevando claramente las riendas del Valencia de momento.
Valencia 15-15 Real Madrid
Deck evita que se distancien más.
Valencia 15-13 Real Madrid
Un 9-0 del Valencia, con triple de Key y una canasta más de Taylor, propician la remontada.
Valencia 10-13 Real Madrid
Alley-oop de De Larrea a Sako para el mate del francés. Campazzo es el que está con De Larrea. Y en el Madrid han salido Lyles, el '5' y Deck.
Valencia 8-13 Real Madrid
Primer tiempo muerto del partido. Lo pide el Valencia.
Valencia 6-13 Real Madrid
Hezonja coge el disfraz de francotirador desde la línea de triples.
Valencia 2-8 Real Madrid
Hezonja amplía distancias, pero Taylor mantiene cerca al equipo che.
Valencia 2-6 Real Madrid
Jaime Pradilla inaugura el marcador, pero Abalde y Hezonja se lucen con dos triples.
El Real Madrid falla dos tiros libres y el primer punto se resiste. El Valencia vuelve a no acertar bajo el aro.
¡COMIENZA EL PARTIDO! Primera posesión para el Valencia, pero no anotan.
Cinco del Rea Madrid: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Garuba.
Cinco del Valencia: Badio, Montero, Taylor, Reuvers y Pradilla.
Así se ha presentado Valencia Basket en Atenas.
En el Madrid, Scariolo deja en la grada a Kramer e incluye en la convocatoria a Procida y a Almansa. La del murciano era de esperar por la escasez de pívots. Está verde, pero puede dar minutos de descanso a Garuba y Lyles.
El Olympiacos ya está en la final esperando a uno de los dos equipos españoles. Los griegos han sellado su pase tras superar de principio a fin al Fenerbahce, vigente campeón, en un duelo en el que hicieron valer su condición de favorito ante una marea roja en las gradas (79-61).
¡Buenas tardes! Arrancamos nuestro directo de este apasionante Valencia Basket-Real Madrid que se disputará, a partir de las 20:00 horas, en Atenas, correspondiente a la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga. Y será la séptima vez que se vean las caras esta temporada. Por el momento, el balance es de 4-2 para el conjunto che.
El Valencia Basket y el Real Madrid disputarán este viernes en Atenas (Grecia) en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga su séptimo enfrentamiento de este curso, una rivalidad que ha dejado ya un título para el equipo 'taronja', la Supercopa de España, y una inolvidable semifinal de la Copa del Rey, que cayó del lado del conjunto de Sergio Scariolo.
Hace ya casi nueve meses, que ambos equipos se enfrentaron por primera vez en esta campaña. Fue el 28 de septiembre de 2025 en el pabellón Martín Carpena de Málaga, sede de la Supercopa. El Valencia había apeado en semifinales al anfitrión Unicaja y el Real Madrid, al La Laguna Tenerife.
Pese a bajas tan sensibles en su línea exterior como el dominicano Jean Montero o el senegalés Brancou Badio, el Valencia, liderado por el joven Sergio De Larrea, MVP del torneo, se impuso por 94-98 y se hizo con el primer título de la campaña.
La otra gran cita entre ambos llegó en las semifinales de la Copa del Rey que acogió en febrero el Roig Arena. En uno de los grandes partidos históricos de la competición el Real Madrid se impuso por 106-108 para pasar a la final del torneo.
La polémica publicación de Pedro Martínez
Lo hizo con una increíble remontada, puesto que perdía por cinco puntos a falta de veinte segundos. El croata Mario Hezonja, con una actuación de película, le dio la vuelta al choque con dos triples y condujo a su equipo a la siguiente eliminatoria ante un Valencia Basket que pagó un alto precio por un error en la salida de balón entre ambos tiros.
El choque tuvo una agitada resaca tras colgar en sus redes sociales Pedro Martínez unos días después una serie de jugadas polémicas en las que se cuestionaba si el criterio arbitral había sido el adecuado.
Las estadísticas de la 2025-26, a favor de los madridistas
El balance entre ambos equipos es hasta ahora de dos victorias para el Valencia y cuatro para el Real Madrid y se completa con los cuatro enfrentamientos que han tenido en las fases regulares de la Liga Endesa y la Euroliga.
En la ACB, el Real Madrid venció por un claro 94-79 en su pista en enero y repitió una victoria clara hace menos de un mes en el Roig Arena por 82-96. En la Euroliga, el Valencia ganó en casa en noviembre por 89-76 y el Real Madrid lo hizo en la suya, por 96-79.
El de las semifinales de la Euroliga, será por tanto el séptimo encuentro entre ambos equipos este curso, un balance que domina hasta ahora el Real Madrid por 4-2 y que podría tener continuidad en las eliminatorias de la Liga Endesa