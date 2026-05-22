Valencia Basket - Real Madrid, en directo la Semifinal de Final Four Euroliga hoy en vivo online

Será la séptima vez que se midan ambos conjuntos en estos últimos nueve meses y el balance, por ahora, es de 4-2 para los de Scariolo

¡Buenas tardes! Arrancamos nuestro directo de este apasionante Valencia Basket-Real Madrid que se disputará, a partir de las 20:00 horas, en Atenas, correspondiente a la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga. Y será la séptima vez que se vean las caras esta temporada. Por el momento, el balance es de 4-2 para el conjunto che.

El Olympiacos ya está en la final esperando a uno de los dos equipos españoles. Los griegos han sellado su pase tras superar de principio a fin al Fenerbahce , vigente campeón, en un duelo en el que hicieron valer su condición de favorito ante una marea roja en las gradas (79-61).

En el Madrid , Scariolo deja en la grada a Kramer e incluye en la convocatoria a Procida y a Almansa . La del murciano era de esperar por la escasez de pívots. Está verde, pero puede dar minutos de descanso a Garuba y Lyles.

El Real Madrid falla dos tiros libres y el primer punto se resiste. El Valencia vuelve a no acertar bajo el aro.

Alley-oop de De Larrea a Sako para el mate del francés. Campazzo es el que está con De Larre a. Y en el Madrid han salido Lyles , el '5' y Deck.

Un 9-0 del Valencia, con triple de Key y una canasta más de Taylor, propician la remontada.

La enésima de Kameron Taylor, que está llevando claramente las riendas del Valencia de momento.

Otra canasta de Key justo al final del cuarto al que se llega con la ventaja del Valencia y con muchos puntos anotados.

Se acaba el tiempo muerto y el tiempo de revisión. Balón para el Valencia Basket por campo atrás.

Triple de Montero que es más rápido que Garuba y le saca fuera para anotar. Hay tiempo muerto y quedan cinco segundos para una posesión del Madrid .

Falló Campazzo el triple justo sobre la bocina . No le salió bien la jugada al Madrid, un poco embarullada. Jugadores a vestuarios y, seguramente, a pensar en la mejoría defensiva que necesitan los dos equipos.

El Madrid ha fallado ya tres triples en lo que va de cuarto. Pero hay orden de tirar siempre ya se pueda.

El Valencia Basket y el Real Madrid disputarán este viernes en Atenas (Grecia) en la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga su séptimo enfrentamiento de este curso, una rivalidad que ha dejado ya un título para el equipo 'taronja', la Supercopa de España, y una inolvidable semifinal de la Copa del Rey, que cayó del lado del conjunto de Sergio Scariolo.

Hace ya casi nueve meses, que ambos equipos se enfrentaron por primera vez en esta campaña. Fue el 28 de septiembre de 2025 en el pabellón Martín Carpena de Málaga, sede de la Supercopa. El Valencia había apeado en semifinales al anfitrión Unicaja y el Real Madrid, al La Laguna Tenerife.

Pese a bajas tan sensibles en su línea exterior como el dominicano Jean Montero o el senegalés Brancou Badio, el Valencia, liderado por el joven Sergio De Larrea, MVP del torneo, se impuso por 94-98 y se hizo con el primer título de la campaña.

La otra gran cita entre ambos llegó en las semifinales de la Copa del Rey que acogió en febrero el Roig Arena. En uno de los grandes partidos históricos de la competición el Real Madrid se impuso por 106-108 para pasar a la final del torneo.

La polémica publicación de Pedro Martínez

Lo hizo con una increíble remontada, puesto que perdía por cinco puntos a falta de veinte segundos. El croata Mario Hezonja, con una actuación de película, le dio la vuelta al choque con dos triples y condujo a su equipo a la siguiente eliminatoria ante un Valencia Basket que pagó un alto precio por un error en la salida de balón entre ambos tiros.

El choque tuvo una agitada resaca tras colgar en sus redes sociales Pedro Martínez unos días después una serie de jugadas polémicas en las que se cuestionaba si el criterio arbitral había sido el adecuado.

Las estadísticas de la 2025-26, a favor de los madridistas

El balance entre ambos equipos es hasta ahora de dos victorias para el Valencia y cuatro para el Real Madrid y se completa con los cuatro enfrentamientos que han tenido en las fases regulares de la Liga Endesa y la Euroliga.

En la ACB, el Real Madrid venció por un claro 94-79 en su pista en enero y repitió una victoria clara hace menos de un mes en el Roig Arena por 82-96. En la Euroliga, el Valencia ganó en casa en noviembre por 89-76 y el Real Madrid lo hizo en la suya, por 96-79.

El de las semifinales de la Euroliga, será por tanto el séptimo encuentro entre ambos equipos este curso, un balance que domina hasta ahora el Real Madrid por 4-2 y que podría tener continuidad en las eliminatorias de la Liga Endesa