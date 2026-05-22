Jean Montero se complica y el Valencia Basket ya maneja dos alternativas

El conjunto taronja disputa este fin de semana la primera Final Four de su historia, siendo el jugador dominicano su gran esperanza para alzarse con el título; no en vano fue nombrado MVP de la ronda de cuartos de final

El Valencia Basket está plenamente centrado en la disputa de la Final Four de la Euroliga, pero no por ello se libra del 'salvajismo' de un mercado que les ver ahora como un nido en el que pescar jugadores y, por supuesto, entre esos el más cotizado es un Jean Montero cuya continuidad en el conjunto taronja se está complicando por momentos.

Hace escasos días hablábamos de lo cerca que estaba Olympiacos de convencer al dominicano de hacer las maletas. Los griegos son uno de los colosos de Europa y como tal están dispuestos a ponerle un enorme contrato por delante; tanto es así que según Sportando los valencianos han ofrecido a su estrella la renovación por dos millones de euros al año y ni por esas parece estar más cerca que siga con ellos tras esta, ya glorioso, campaña 2025-26.

Aparece en escena el Hapoel Tel Aviv

Lo cierto es que son varias las escuadras dispuestas a tirar la casa por la ventana para hacerse con el base de la República Dominicana y no sorprende lo más mínimo. Montero ha sido esencial en la hazaña de levantar un 2-0 en contra ante Panathinaikos hasta el punto de ser nombrado MVP de tal fase del torneo continental. No solo es bueno, sino que bajo presión es aún mejor.

Ante tal despliegue de virtudes baloncestísticas, el Hapoel Tel Aviv ha vuelto a la carga y las últimas informaciones apuntan a que están dispuestos a subir su propuesta a Montero hasta los 3,5 millones por curso, a lo cual añadirían el pago de la cláusula de rescisión del guard, que anda por los 1,5 millones. Exacto, nos empezamos a mover en unos parámetros financieros que se sale del rango que manejan los valencianos.

Las dos alternativas que maneja Valencia Basket

Aunque por ahora hablamos de contactos preliminares, la dirección deportiva taronja tampoco está de brazos cruzados. Así, han surgido en los últimos días dos nombres. El primero, David DeJulius, lo apunta Nacho Bravo de Cadena COPE. El segundo, de mucho más lustre, es T.J. Shorts, jugador de Panathinaikos que saca a la palestra Alessandro Luigi de Sportando.

Se trata de dos opciones dispares y que cierto modo no terminan de encajar. DeJulius, actualmente en el UCAM Murcia, es un gran anotador, pero de igual modo se ha mostrado irregular en la actual campaña. En todo caso, es cierto que apunta a cotas más altas; tanto es así que Baskonia también estaría tras sus pasos. En cuanto a T.J. Shorts, este ha probado sobradamente su nivel en la Euroliga; sin embargo, carece de un tiro de tres fiable, siendo esa la principal arma ofensiva utilizada por Pedro Martínez. Solo queda esperar acontecimientos.