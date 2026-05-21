Sergio Scariolo huye de la presión: "Muchos grandes entrenadores no ganaron la Euroliga y lo siguen siendo"

El entrenador del Real Madrid quiere conseguir la primera Euroliga de su carrera, pero en caso alguno entendería no llegar a la cima como un fracaso que deba marcar su carrera o la de algún compañero de profesión

Sergio Scariolo está justo donde quería cuando decidió firmar por el Real Madrid. El entrenador italiano sabe que el reto que tienen por delante sigue siendo inmenso, pero da valor a lo logrado hasta la fecha en la Euroliga, a la vez que subraya que quería demostrarse a sí mismo que todavía puede ayudar a un equipo a alcanzar grandes resultados.

"Cuando dejé la selección nacional, fue porque quería pasar por esta experiencia y probarme a mí mismo que todavía puedo ayudar a un equipo a alcanzar buenos resultados. La gente decía que la selección nacional es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Es solo la duración de la temporada", comenta.

Pedro Martínez y la longevidad de ambos

Cuestionado por la relación que tiene con Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, comenta que la vida de ambos es el baloncesto, por lo que no le extraña que sigan en activo 36 años después de enfrentarse en la final de la ya desaparecida Copa Korac, donde el español, al frente del Joventut, derrotó al italiano, que por entonces dirigía al Scavolini de Pésaro.

"Podríamos estar retirados y disfrutar de una parte diferente de nuestra vida, pero tal vez la mayor parte de nuestra vida ha sido el baloncesto. Lo disfrutamos. Lo amamos. Pasamos dolor debido al baloncesto también y lo superamos. Y la cosa es que todavía estamos aquí y vemos mucho por delante de nosotros. En ambos casos, creo que amamos el juego. Tratamos de poner nuestro pequeño ladrillo en la pared para hacer nuestro deporte mejor. Tratamos de respetar a la gente. Es una manera de dar un ejemplo a los entrenadores jóvenes de que se puede tener éxito a través del respeto, del trabajo duro, confiando en tu gente y respetando a tus colegas", explica.

Sobre la importancia de estar en la Final Four de la máxima competición continental, afirma que es prueba de lo buenos que son los equipos presentes. "Esto separa un poco la excelencia de los equipos realmente buenos de los que no lo lograron" y más en Atenas "una gran ciudad de baloncesto con dos grandes equipos, muchos aficionados y mucha pasión", señala.

Sergio Scariolo huye de la presión de ganar la Euroliga

Scariolo, que ha llegado dos veces al desenlace de la máxima competición europea sin saber lo que es ganarla, una de ellas además en la capital griega, apuntó: "Recuerdo aquella Final Four, estábamos con un equipo pequeño como el Unicaja y competimos. No es una obsesión. Creo que muchos grandes entrenadores no ganaron la Euroliga y siguen siendo grandes entrenadores".

En cuanto al camino para salir campeón, entiende que es una mezcla de varias cosas. "Tiene que haber un equilibrio. Si uno se pone demasiado emocional, probablemente perderá un poco el control y si no siente esa motivación extra de estar en la cima del baloncesto de clubes aquí en Europa, probablemente se perderá una gran parte y algo de combustible también. El secreto es encontrar el equilibrio entre las dos áreas diferentes, la racional y la emocional", sentencia.