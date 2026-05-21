La respuesta de Sergio Ramos ante las dudas que dejan en el aire la venta del Sevilla

Como ha informado ESTADIO Deportivo, el holding Fiven Eleven Capital sigue sin presentar la prueba de fondos para demostrar que tiene los 400 millones de euros en los que está valorada la operación. Mientras tanto, el camero ha compartido en su redes sociales un vídeo suyo con un gesto reivindicativo y un tema musical que puede ser interpretado como una indirecta

Lo que parecía un hecho, ya no está tan claro. Tras respirar hondo una vez lograda la permanencia en LaLiga, el sevillismo ve ahora cómo la venta del club a Five Eleven Capital podría caerse a última hora. La afición nervionense incluso había despedido con sorna a sus actuales dirigentes, con Del Nido Carrasco a la cabeza, una vez finalizado el partido ante el Real Madrid. Pero a diez días de que finalice el periodo de exclusividad pactado entre los grandes accionistas y el holding liderado por el argentino Martín Ink, son muchas las dudas que envuelven a una operación que debía llevar al esperado -y deseado por sus seguidores- cambio de manos en el Sevilla FC.

Así está la venta del Sevilla FC a Five Eleven Capital

Como ha informado ESTADIO Deportivo, la parte vendedora, con las familias Carrión, Alés y Guijjarro, más de Del Nido Benavente y los 'Americanos', recelan del grupo inversor al que se ha unido Sergio Ramos. El problema radica en que una de sus obligaciones es presentar una prueba de fondos por valor de 400 millones de euros, que sería en realidad la cantidad a pagar, incluida una ampliación de capital de 80 millones. Pero a día de hoy, dicha prueba sigue sin aparecer y eso mantiene en vilo a los principales accionistas.

En concreto, según lo pactado, la citada prueba que demuestre el músculo financiero de Five Eleven Capital debe ser avalada por entidades de primer nivel, ya sean bancos españoles o europeos de primera solvencia, con un rating A por el cien por cien de la operación. Un requisito indispensable sin el cual no se acudirá al Consejo Superior de Deportes, paso previo a la firma final en la notaría.

Sergio Ramos sale a la palestra en sus redes sociales

La intranquilidad, por tanto, invade nuevo al sevillismo, ahora por lo que se cuece fuera del terreno de juego. Mientras tanto, los que pretenden ser los nuevos dueños de la entidad guardan silencio, más allá de filtrar que sí tienen el respaldo necesario gracias a una inversores que de momento nadie conoce. Pero Sergio Ramos, al fin y al cabo el rostro más reconocible del proyecto, sí ha salido a la palestra a su manera para lanzar un mensaje y tratar de calmar en teoría a la afición.

Más allá de salir de la reunión de la pasada semana haciendo un gesto de aprobación con su mano para confirmar que el acuerdo era un hecho, el camero no se ha pronunciado públicamente sobre su desembarco en el Sevilla FC, donde podría ser incluso el nuevo presidente si se acaba desbloqueando la situación actual. Pero sí ha recurrido a las redes sociales para compartir un vídeo que ha sido interpretado por muchos como una clara indirecta a quienes dudan de Five Eleven Capital y, por ende, de él mismo.

Gol con el Sevilla FC, manos al oído y un mensaje: 'Ruido de la calle'

Así, el ex jugador sevillista ha publicado una historia en su cuenta de Instagram en la que se le puede ver anotando un gol de penalti con el conjunto nervionense, en la derrota ante el Lille en la Champions de hace dos temporadas, y celebrarlo con el gesto reivindicativo de llevarse las manos a los oídos. Todo ello, acompañado de un tema musical que también se antoja una respuesta a las informaciones surgidas en las últimas horas, pues se trata de 'Street Noise', que traducido significa 'Ruido de la calle', de Dj Playastation.

Otros grupos inversores, a la espera

Está por ver, en cualquier caso, si esos gestos de supuesta tranquilidad por parte de Sergio Ramos se acaban confirmando antes del 31 de mayo en el necesario paso al frente que aguarda la parte vendedora. De no ser así, tocaría empezar de nuevo el proceso de venta con otro de los grupos interesados, entre cuatro y cinco, aunque presumiblemente los elegidos serían unos inversores americanos que llevan varios años tras el club de Nervión. Aunque, sin duda, el palo sería importante.