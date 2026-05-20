"Lo de Castrín y Kike Salas es una locura", destaca un ilustre canterano del Sevilla

Diego Capel, tercer canterano con más partidos en el siglo XXI y ganador de seis títulos, subraya el papel que han tenido para lograr la permanencia tanto el sevillismo como los futbolistas de la casa: así, elogia a los dos centrales, a Carmona o a Oso y ensalzando "la personalidad" que han tenido todos ellos para "tirar del carro"

Cantera y afición. Esos han sido los dos pilares sobre los que se ha sostenido la ajustada permanencia del Sevilla FC en LaLiga EA Sports. La salvación, que parecía casi imposible hace tres semanas, se gestó con las tres victorias seguidas en un enfervorecido estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contra Atlético de Madrid (2-1), Real Sociedad (1-0) y RCD Espanyol (2-1) y ha sido posible gracias al enorme rendimiento de futbolistas de la casa: Oso, Carmona, Juanlu y, sobre todo, la sólida dupla de centrales que han formado en esta recta final Andrés Castrín y Kike Salas.

"De locura", así se refiere al nivel de los dos centrales un ilustre exsevillista como Diego Capel, que también se formó en la casa y es el tercer canterano que más partidos oficiales ha sumado con la camiseta blanquirroja en estos 26 primeros años del siglo XXI. El de Albox ha pasado por los estudios de SevillaFC+ y ha concedido una entrevista al programa 'Sólo el Sevilla' en la que ha puesto en valor la importancia de estos dos soportes esenciales de la grada nervionense y de los talentos formados en la carretera de Utrera.

Diego Capel: "Como canterano del Sevilla, me llena de orgullo que ellos hayan tirado del carro"

"Es un orgullo. Quién me iba a decir a mí cuando jugaba en el filial que iba a llegar a esa cifra de partido en ese Sevilla FC ganador de títulos. Estar ahí, con Jesús Navas y José Antonio Reyes... Es un orgullo formar parte de la historia del club de mi vida", explica Diego Capel sobre su tercer puesto en esa clasificación de jugadores formados en la casa que más veces han vestido la elástica blanquirroja, lista en la que este curso han aparecido tres de los miembros de la actual generación; con un cuarto y un quinto a las puertas.

"Es una felicidad inmensa. Yo pude comentar el partido contra la Real Sociedad, que luego ha sido la clave de todo lo que ha pasado después. Lo de Castrín y Kike Salas ha sido una locura cómo han sostenido al Sevilla FC. Sobre todo Kike, en una situación que no era fácil. Los canteranos han tenido mucha personalidad. Carmona también ha acabado de una manera espectacular. Como canterano, me llena de orgullo que hayan tirado del carro en momentos de dificultad", ha añadido el antiguo extremo, que ganó seis títulos entre 2004 y 2011: dos trofeos de la Copa de la UEFA, uno de la Supercopa de Europa, otro de la Supercopa de España y dos de la Copa del Rey -el último, con gol en la final ante el Atlético de Madrid-.

Mención especial para la afición del Sánchez-Pizjuán en la salvación del Sevilla FC

Además, destacó el papel del sevillismo para lograr el objetivo: "La afición tenía motivos para estar enfadada. La imagen fue la de Gudelj en el autobús, viendo que la gente estaba con el equipo. Eso fue importante para el desbloqueo mental porque venían de un palo muy gordo en Pamplona. Ver el estadio entero de rojo un lunes fue maravilloso. Se hizo un gran partido pero faltaba esa efectividad hasta que el gol de Alexis lo cambió todo. La afición fue clave y los jugadores dieron ese pasito al frente, mostrando esa personalidad".

Los canteranos del Sevilla FC con más partidos oficiales en el siglo XXI

Si Kike Salas juega el último partido que le queda a LaLiga 25/26 se quedará a sólo uno de convertirse en el séptimo futbolista de la casa que rebasa la barrera de los 100 partidos. Nadie como Jesús Navas, que alcanzó hasta siete veces esa centena que dobló José Antonio Reyes y que vio al propio Diego Capel o a Sergio Rico acercarse mucho a los 200.

El siguiente centenario será José Antonio Carmona, que en los dos últimos encuentros ha superado ni más ni menos que al que se supone -hay voces muy importantes que aún dudan mucho- que será su 'nuevo jefe' Sergio Ramos (87), al inolvidable Antonio Puerta (88) y a Javi Varas (89). Del resto de canteranos de este curso, Isaac Romero va por 78 y Manu Bueno atesora 28, por los 24 de Joaquín Martínez 'Oso', los 22 del propio Andrés López 'Castrín' y los 5 de Miguel Sierra.