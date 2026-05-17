Puntos uno a uno del Sevilla en su partido de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid: Nunca una derrota supo mejor

Pese a caer ante el Real Madrid (0-1) en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla FC logró la salvación matemática y estará otra temporada más en Primera división

El Sevilla FC dio la cara en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid, donde cayó (0-1) con polémica por un gol del brasileño Vinícius, al cuarto de hora, que tuvo que ser anulado por falta previa de Mbappé. A pesar de la derrota, el cuadro de Nervión selló su permanencia matemática al beneficiarse de las derrotas de Mallorca y Girona.

Las notas sevillistas ante el Real Madrid

Vlachodimos: 5

Correcto. Poco pudo hacer en el gol y tampoco tuvo que intervenir mucho más, siendo los protagonistas hoy los centrales.

José Ángel Carmona: 5

El lateral de El Viso del Alcor se vio algo sobrepasado en la primera mitad durante las pocas ofensivas madridistas, ya que en muchas ocasiones tuvo que defenderse de un dos contra uno que le planteaba el equipo de Arbeloa.

Castrín: 8

Como es habitual en el canterano, Castrín estuvo muy incisivo, pese a tenerse que ver en muchas ocasiones con Vinicius. No cometió errores y tampoco negoció el esfuerzo. Bastante acertado el joven defensa sevillista, que fue de los mejores del equipo.

Kike Salas: 8

El central mantuvo una particular batalla con Vinicius y no sólo no cometió ningún error, sino que estuvo muy bien al cruce y pudo marcar el empate en el descuento.

Gabriel Suazo: 5,5

Cumplidor. Intentó prodigarse en ataque alguna vez, pero sin éxito, mientras que atrás no tuvo grandes fallos, pero tampoco fue muy seguro.

Gudelj: 5,5

Tras una primera parte correcta, vio cartulina amarilla nada más comenzar el segundo tiempo y fue sustituido poco después para no correr riesgos.

Sow: 6

De más a menos. El centro del campo fue la parte más floja del equipo, como en muchos partidos, siendo él de lo más destacado en esa demarcación.

Vargas: 6

Todavía no está bien físicamente y se nota. El suizo no tiene todavía su forma física óptima, pero aún así lo intentó, puso algún buen centro al área e incluso tuvo algún remate que se marchó desviado.

Oso: 7

Comenzó siendo el mejor del Sevilla, pero se fue apagando con el paso de los minutos. Eso sí, como en todos los partidos, lo dejó todo sobre el césped y le dio bastante trabajo a Carvajal en su regreso.

Akor Adams: 6

Impreciso. El nigeriano demostró que es un delantero con sus luces y sus sombras. Hoy la moneda le salió cruz y no estuvo acertado en sus desmarques y remates, aunque demostró confianza en algún que otro disparo a portería que sólo se atreven a hacer jugadores con, como se dice vulgarmente, la 'flechita para arriba'.

Maupay: 5

Poco incisivo y, aunque le puso ganas, no generó peligro alguno. Su partido fue flojo, sin nada que destacar.

Agoumé: 4

El peor del Sevilla. Salió para suplir a Gudelj por la amarilla del serbio, pero tuvo un par de pérdidas graves en el centro del campo que tuvieron que arreglar los centrales y que por poco no acabaron en gol.

Alexis Sánchez: 5,5

Carácter de futbolista veterano, como siempre, pero poco incisivo de cara a la portería rival. Tuvo una muy clara que no acertó a rematar.

Ejuke: 6

Salió con ganas y de alguna manera revolucionó el partido con su salida convirtiéndolo en un corre calles, aunque tuvo efecto efervescente y acabó diluyéndose.

Juanlu: 5

Entró para reemplazar a Carmona y lo hizo más o menos igual. Tampoco cometió ningún error grave.

Isaac Romero: 5

No tuvo mucho que ofrecer por el poco tiempo que estuvo sobre el césped, además de hacerlo caído a banda.