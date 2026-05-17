Sabor a despedida de Arbeloa en el Pizjuán: "Cuatro meses difíciles para todos"

El Real Madrid venció 0-1 en el estadio del Sevilla, donde se vio al técnico salmantino más sentado en el banquillo de lo habitual

Kylian Mbappé, redimido al ser titular tras la polémica con su técnico Álvaro Arbeloa, fue protagonista indirecto de la victoria del Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que el equipo madridista venció 0-1 al Sevilla con un gol de Vinicius que tuvo que ser anulado por falta previa del francés. A pesar de la derrota, el conjunto andaluz logró su permanencia matemática en LaLiga EA Sports.

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa compareció en rueda de prensa y Arbeloa protagonizó muchas de las preguntas. El francés pasó en Sevilla de ser “el cuarto delantero” del Real Madrid, en palabras del propio Kylian Mbappé al ser suplente el pasado jueves contra el Oviedo, a ser titular este domingo en la capital hispalense.

Tuvo 90 minutos el francés en los que buscó sin éxito el gol. En realidad sí marcó, pero en un fuera de juego claro tras un pase filtrado del inglés Jude Bellingham. Buscaba Mbappé un tanto que le colocara aún más cerca de cerrar la Liga como el máximo goleador del torneo, aunque Arbeloa alabó su figura en sala de prensa.

"Acabo muy satisfecho con todos mis jugadores, con el esfuerzo; somos conscientes de que no hemos cumplido los objetivos... Los dos han intentado dar lo mejor de sí mismos, cada uno con sus dificultades, que han tenido los dos; creo que son dos jugadores que querría cualquier equipo del mundo y, si pudiera, cualquiera los tendría; son dos de los cinco más desequilibrantes del mundo, seguro", dijo el salmantino. "Cuatro meses difíciles para todos, también para ellos. Jugadores que, si pudieran, cualquiera los tendría en sus equipos. Kylian ha hecho un gran trabajo y es una pena que no haya podido marcar él también; a ver si el fin de semana que viene tiene más suerte", añadió.

Arbeloa estuvo muy distinto en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Acostumbrado a pasar casi todo el partido de pie en su área técnica, en el estadio del Sevilla pasó casi todo el encuentro sentado, dejando entrever que este partido era un poco intrascendente para su equipo y que podría estar viviendo sus últimos partidos como técnico del Real Madrid. Sobre esto también respondió a los medios después del choque, más bien tirado por el último encuentro de la temporada ante el Athletic en el Bernabéu.

"No sé si nos van a cambiar el partido o no, a ver qué día nos lo ponen; organizaremos la semana, entrenamientos, los jugadores disponibles porque alguno ha salido con molestias... Día de despedidas para algún jugador y a intentar hacer un buen partido ante nuestra gente, hasta el último segundo con esta camiseta y yo también", explicó.

En cuanto a su análisis del partido ante el Sevilla, Arbeloa consideró que "el equipo, en un campo complicado, ha hecho un partido serio; tenían los chicos bastante claro lo que había que hacer y hemos tenido controlado en todo momento el partido. Contento por los tres puntos".