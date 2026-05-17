Gudelj saca pecho tras la salvación del Sevilla: "Muchos no daban por muertos"

El capitán nervionense respiró aliviado por sellar la permanencia en LaLiga pese a la derrota ante el Real Madrid, destacando el papel jugado por la afición para llevarles en "volandas" en estos últimos encuentros

Una vez acabado el encuentro ante el Real Madrid, los jugadores del Sevilla FC aguardaban sobre el campo para conocer si, pese a la derrota por la mínima, estaba asegurada la permanencia en Primera división. Tampoco es que fuese motivo de fiesta, ni por parte de los profesionales ni en la grada, pues pese al sufrimiento, es lo mínimo que se le debe exigir a una entidad como la de Nervión. Pero sí es cierto que hace unas semanas, tras la derrota ante Osasuna, el panorama era muy negro. Por ello, respiraban aliviados los sevillistas al confirmarse la victoria del Levante ante el Mallorca (2-0) y la derrota del Girona frente al Atlético de Madrid con un Oblak inconmensurable (1-0).

A pie de campo, el capitán, Nemanja Gudelj, se erigía en portavoz cuando aún no estaba garantizada siquiera la salvación. "Estamos esperando el resultado del Levante - Mallorca, pero si queda así nos salvamos...", avanzaba, para destacar acto seguido el paso adelante dado por el equipo en las últimas jornadas para darle un vuelco a la situación. Ahora, toca respirar y acudir a Balaídos en el último choque sin nada ya en juego frente al Celta de Vigo. "En Pamplona, hace semanas, muchos nos daban por muertos. Lo hemos pasado muy mal, pero hemos hecho una racha increíble, sobre todo en el Pizjuán. También contra el Villarreal. Aquí en Sevilla nadie nunca se rinde. Hay que luchar por este escudo", destacó en los micrófonos de DAZN el futbolista serbio, que quiso también poner en valor el papel jugado por el sevillismo en esta remontada.

"Lo hemos pasado bastante mal, ha sido una emporada muy dura. Hemos pasado momentos difíciles y emocionantes, pero también al final cosas muy bonitas y que por lo menos yo me voy a llevar siempre conmigo. En el mundo no hay mejor afición que esta y lo han mostrado muchas veces. Lo ha demostrado. No es lo mismo jugar para lograr títulos que para un descenso, pero la afición ha demostrado que cuando hace falta está ahí. Dije que era imposible descender. Un club que tiene esta afición, que gana partidos importantes. Siempre han estado ahí. Nos han llevado en volandas. Nosotros los jugadores lo sentimos. Por eso he dado esa charla de motivación para unir a la afición y el grupo", apuntó sobre el momento protagonizado por él mismo a las puertas del estadio en una de las concentraciones nacidas para apoyar a la plantilla tras los entrenamientos previos a los últimos encuentros en casa.

El gol "dudoso" del Real Madrid

"Pero hoy, cuando pierdes, no tienes una buena sensación. Hemos merecido más. Hoy una decisión muy dudosa en el gol...", se lamentó pese a todo Gudelj, que puso el foco en la decisión de Sánchez Martínez de dar por válido el tanto de Vinicius pese a la falta previa de Mabppé, que le metió el codo en el rostro Carmona. Por fortuna, sin embargo, solo será otra acción polémica para la colección de los duelos ante el Real Madrid, sin tener que lamentar un temido efecto clasificatorio.