García Plaza se acuerda de Almeyda y habla claro de su futuro en el Sevilla: "Yo quiero estar, pero si no me quieren, cojo las maletas"

Por contrato, el técnico madrileño tiene asegurada una campaña más al lograr la permanencia. Sin embargo, solo se quedará si siente que de verdad se confía en su trabajo y advierte: "Me he ganado que sean sinceros conmigo"

Llegó para salvar al Sevilla FC, tras el fiasco de Matías Almeyda, y ha cumplido con el objetivo. Luis García Plaza aceptó el reto de meterse en un auténtico polvorín, aunque algunas personas allegadas le aconsejaron lo contrario. Le costó tomarle el pulso al equipo. Pero las tres victorias consecutivas ante Real Sociedad, Espanyol y Villarreal, unida a la anterior enfrente al Atlético de Madrid, ha obrado lo que parecía un milagro. Un balance de cuatro triunfos y cuatro derrotas que resulta suficiente para no jugarse nada en la última jornada frente al Celta de Vigo.

Su futuro, con la compra del club por parte de Five Eleven Capital y Sergio Ramos, apunta a una salida, aunque por contrato tiene garantizada una campaña más al lograr la permanencia. Pero no era el momento de pensar más allá y sí de celebrar lo conseguido pese a la derrota por la mínima de este domingo frente al Real Madrid. Por fortuna, los resultados en otros campos se dieron y no hubo que lamentarse por el polémico gol de Vinicius, con falta previa de Mbappé sobre Carmona, aunque el técnico madrileño también puso el foco en esa jugada.

García Plaza se acordaba pese a todo del gol de Vinicius: "Es muy clara"

“Al final esto es un conjunto de todo y el equipo hizo un partido para no perder. Acabo de ver el gol además y es una falta muy clara. No sé por qué no le ha llamado el VAR. Con un empate tendríamos 44 puntos. El objetivo se ha logrado, han sido las seis semanas más intensas de mi vida, con una responsabilidad tremenda sobre mis hombros para evitar que este club tan grande descendiera", señaló, sorprendiendo también en su dedicatoria.

"Se lo dedicamos a la afición y a la gente. También a Almeyda, que ha hecho 31 puntos y por eso ha tenido también parte en esto. Ningún compañero mío ha tenido el detalle de acordarse de mí cuando me ha sustituido y yo sí quiero acordarme de él”, destacó.

El importante papel jugado por la afición del Sevilla FC

Además, García Plaza se detuvo en el importante papel jugado por la afición en las últimas jornadas para llevar en volandas al equipo. "El sevillismo se dio cuenta de que el equipo estaba en la UCI desde que perdimos ante el Levante. El equipo ha ido en crecimiento. Tanto en Pamplona como ante el Madrid merecíamos empatar. El sufrimiento de la afición ha llevado al equipo a darlo también todo. Son 12 puntos en 8 encuentros, que son números buenos. Cuando faltaban 10 minutos nos dijeron que el Levante iba 2-0, pero yo quería empatar. Hubo un momento de descontrol en la segunda mitad que por poco nos meten otro tanto, pero creo que hicimos un partido más que bueno. Terminamos jugando con todos los atacantes que podíamos. Este equipo ha demostrado que tiene más fútbol del que hasta ahora se había visto”, afirmó.

"El mayor reto" de la carrera de García Plaza

“Estoy muy contento y muy aliviado. El enfermo estaba muy delicado. No hemos salvado al enfermo haciendo poca cosa, sino ganando cuatro partidos de ocho. Ha sido el mayor reto de mi carrera. En Pamplona los canteranos estaban derrumbados pero eso es la muestra de que tienen alma. Yo me centré en el fútbol, el equipo ha crecido gracias a la afición pero también ha cogido una estructura clara”, añadió sobre su intervención para darle la vuelto a una situación que se veía muy negra.

Se ofrece al Sevilla para seguir en la 26/27

En cuanto a su futuro, por su parte, García Plaza se mostró precavido, pero dejó claro que le encantaría continuar. "No sé si seguiré. Un día antes de ir a Villarreal se negoció la venta del club. ¿Es eso normal? Todo debía seguir su curso pero parecía que todo era más importante que el partido. Uno tiene que estar donde lo quieren. Yo quiero estar, pero si no me quieren no tendré ningún problema en irme. Tengo que notar que me quieren y si no, cojo las maletas. Y si me quieren, a currar. Me he ganado que sean sinceros conmigo, ahora quiero disfrutar“, sentenció.