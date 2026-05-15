Del Sevilla de Ramos al Espanyol de Monchi: nuevas 'novias' para José Juan Romero

En Barcelona se especula ahora con que el nuevo director general deportivo de los 'pericos' habría recomendado al actual técnico de los norteafricanos como uno de los mejores sustitutos posibles para Manolo González, que terminará la temporada pero difícilmente continuará

José Juan Romero sigue de moda. Su gran hacer con la AD Ceuta FC, a la que ha llevado a Segunda división y mantenido toda la primera vuelta cerca de la zona de 'play off' de ascenso a Primera división (llegó a terminar sexto la jornada 20ª), atrae a muchos clubes, que querrían contar con sus servicios el curso venidero. Con contrato en la ciudad autónoma hasta el 30 de junio de 2027, el gerenense sonó en Navidades para el Real Oviedo, que se decantó finalmente por Guillermo Almada, siendo vinculado hace poco su nombre con el Sevilla FC, especialmente en un hipotético escenario de Segunda división.

Representado por René Ramos, hermano y agente también de un Sergio Ramos que habría llegado ya a un principio de acuerdo para adquirir la mayoría accionarial de la sociedad nervionense, en varios frentes se especula con que su nombre está bien situado en el casting que abrirá Monchi en el RCD Espanyol, donde se ratificó hasta final del presente curso a Manolo González, pero todo hace indicar que no seguirá. El isleño, nuevo hombre fuerte de la planificación 'perica', habría recomendado a José Juan Romero, que daría un salto de gigante si esa vía fructificara, todo sea dicho.

José Juan da su sitio al Ceuta: "No descarto absolutamente nada, pero tengo un año más aquí"

"Ya los que me conocéis sabéis que yo no pienso ni en mañana, cómo voy a pensar en más adelante... No nos vamos a engañar: hay intereses, claro que hay, ha habido llamadas, ha habido contactos, pero bueno, cada uno muestra el interés y yo tengo un año más con el Ceuta, pertenezco al Ceuta y, si en algún momento a éste que está aquí alguna opción le interesara o le pudiera interesar, primero tienen que hablar con el Ceuta. No descarto absolutamente nada, para que luego no me lluevan palos por todos lados; no descarto nada, pero, a día de hoy, estoy centrado plenamente en el Ceuta, incluso ya en la temporada que viene; es lo que me compete y es lo que lo que tengo que hacer", apuntaba este mismo viernes José Juan Romero en la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga CF de este sábado.

Ni Sevilla ni Espanyol: las propuestas formales que le han llegado, de Segunda

Aunque ya han salido a la palestra rumores que situaban a José Juan Romero en los banquillos de Sevilla FC y RCD Espanyol, lo cierto es que ninguna de esas propuestas le ha llegado formalmente. A las que se refiere el gerenense son llamadas y sondeos de varios clubes de Segunda división, que le han tanteado directa o indirectamente, dado su buen hacer con el AD Ceuta, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo a través del compañero José Antonio Rivero, a la sazón ceutí y con hilo directo en estos asuntos. Hasta la fecha, ningún sí por parte del ex responsable del Betis Deportivo y el CD Eldense, que, como dice, está centrado en planificar la 26/27 en el Alfonso Murube.