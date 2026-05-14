Movimientos por Deossa que coinciden con las intenciones del Betis en el próximo mercado

El Betis antepone la venta del cafetero a la de otros puntales y la competencia por sus servicios crece con tres nuevos clubes muy pendientes del colombiano, defenestrado por Pellegrini

La planificación de la próxima campaña tomará velocidad ahora que el Betis ha concretado su clasificación para la Champions, y en la hoja de ruta empiezan a brotar certezas de cara a la confección de la plantilla, con los traspasos contemplados como uno de los puntos fuertes.

Y es que, al margen de los pingües ingresos por la Champions, en La Palmera tienen previsto hacer caja con varios traspasos y ya han establecido el orden de prioridades a la hora de escuchar ofertas por futbolistas que despiertan interés, y entre ellos toma cada vez más forma el pase de Nelson Deossa.

Deossa, en un plano muy secundario con Pellegrini

El colombiano llegó el pasado verano por alrededor de 13 millones procedente del Rayados mexicano y lo cierto es que, condicionado por las lesiones en un principio y por su rendimiento después, no ha respondido a las expectativas y se encuentra en un segundo plano en los planes de Pellegrini.

De hecho, no parte como titular desde el 20 de marzo, contra el Getafe, y en los últimos nueve partidos ligueros solo ha participado en tres saliendo desde el banquillo, a lo que hay que sumar los minutos residuales en la eliminatoria contra el Braga, para registrar un total de 1.400 minutos repartidos en 32 partidos.

El Betis prioriza se venta y escuchará ofertas

Ya a finales de marzo, ESTADIO Deportivo reveló que en Heliópolis no descartaban en absoluto la salida del cafetero si llegaba una propuesta convincente y ayer mismo esta redacción informó que el Betis antepone las ventas de Deossa, Altimira o Lo Celso a las de Abde y Natan, con múltiples pretendientes dispuestos a realizar ofertas mayúsculas, a menos que dichas propuestas resultaran irrechazables.

Con un valor de mercado de nueve millones de euros según Transfermarkt, lo cierto es que Deossa tiene un amplio mercado, sobre todo en el continente americano, donde varios clubes empieza a posicionarse para intentar hacerse con sus servicios.

Tres clubes americanos muy interesados en los servicios de Deossa

De este modo, el periodista freelance Mateo Moretto afirma que el Tigres mexicano, el River Plate argentino y el Flamengo brasileño vigilan muy de cerca al centrocampista de Marmato con vistas a lanzar una ofensiva que debería ser ambiciosa.

No en vano, cabe recordar que el pasado enero el Betis rechazó 15 millones de euros del Besiktas, si bien por entonces Deossa había empezado a destacar y a rentabilizar sus minutos, y ahora su situación es muy diferente. Y es que el medio no cuenta con la confianza de Pellegrini, hasta el punto de considerarlo la última opción para medular, por detrás también de Fidalgo a pesar de que tampoco goza de continuidad.

Recientemente, en México también trascendió que Cruz Azul pretendía posicionarse para devolver al colombiano al fútbol azteca, donde rindió a un gran nivel, sobre todo en el Mundialito de Clubes del pasado verano.

El Betis, sin intención de malvenderle

Como le consta a esta redacción, el Betis no piensa en ningún momento en malvender al cafetero ni, por supuesto, perder dinero en un solo año, pero sí que atenderá con atención las propuestas que lleguen a la espera de que alguna le permita obtener plusvalía aunque no sea muy elevada. El hecho de que no vaya a jugar el Mundial le quita la posibilidad de revalorizarse.

Deossa, por su parte, no está contento obviamente con su situación en el Betis y tampoco vería con malos ojos una salida ahora que la continuidad de Pellegrini está prácticamente asegurada en el caso de que le llegue una propuesta que le guste en todos los sentidos.