Deossa recurre a la Biblia y lanza un profundo mensaje para reafirmar su confianza

El colombiano, después de cuatro partidos sin jugar por decisión técnica, volvió a gozar de casi media hora ante el Sporting de Braga. Tras ello, ha compartido un significativo versículo del Libro de Isaías en sus redes sociales, el mismo espacio en el que muchos le han atacado

Nelson Deossa no está atravesado por un momento sencillo a nivel personal. Su primera temporada en el Real Betis no está respondiendo por ahora a las altas expectativas que generó su fichaje. Pero últimamente está siendo protagonista por otros motivos. La noticia está fuera del césped, concretamente en las redes sociales, donde está siendo sometido a un linchamiento por su presunta vida nocturna y otros rumores sin fundamento.

Por ello, el centrocampista ha utilizado ese mismo medio para defenderse hasta por dos veces de las críticas y desagradables comentarios de los que está siendo objeto su persona, recibiendo al mismo tiempo el apoyo del club. Aunque en enero llegó una oferta de 15 millones de euros más pluses procedente del Besiktas, dos millones más de lo que costó su fichaje en verano con bonus incluidos, en La Cartuja siguen apostando por él.

El apoyo de Manu Fajardo: "Ahora toca arroparle"

"Está tranquilo. Creo que Nelson cada vez está madurando más. Al final viene de un fútbol y de un país totalmente diferente al nuestro, con una cultura totalmente diferente. Nos movemos en una industria donde siempre se prioriza la inmediatez en cuanto al rendimiento. Creo que cuando ha tenido un poco de continuidad ha demostrado qué clase de jugador es. Así que nada, ahora toca arroparle y no soltarle la mano, seguir ayudándole porque estoy convencido que Nelson nos va a dar muchas alegrías al beticismo", aseguró al respecto Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, antes del encuentro de este pasado miércoles ante el Sporting de Braga.

Pellegrini sigue confiando en Deossa

El cafetero había caído en el ostracismo para Manuel Pellegrini, que le había dejado sin minutos en los cuatro últimos partidos. Pero cuando fue cuestionado por ello en la previa del duelo disputado en tierras portuguesas insistió en que no hay que buscarle los tres pies al gato. "No es una respuesta individual que tenga importancia. Nelson nos ha aportado y nos va a seguir aportando", afirmó. Dicho y hecho.

Deossa volvió a gozar de casi media hora de juego en la ida de los cuartos de final de la Europa League y tras ello ha vuelto a acudir a las redes sociales para lanzar un mensaje con el que ha querido mostrar una vez más la confianza en sí mismo. Para ello, ha recurrido a un versículo bíblico de Isaías.

Un mensaje con respuestas de apoyo

"Los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse", ha escrito el jugador verdiblanco en su cuenta de Instagram, donde además ha compartido varias imágenes suyas del viaje a Braga y sobre el césped de 'A Pedreira', donde su equipo logró un valioso empate a uno de cara a la vuelta del próximo jueves en La Cartuja.

Su comentario, además, ha sido respondido por un buen número de aficionados, que le han enviado mensajes de apoyo. Entre ellos, se encontraba el de su compañero Pablo García: "Mi hermano, te quiero". Otros, desde México, le piden que regresen a Monterrey, el equipo desde el que aterrizó en la entidad de las trece barras el pasado verano.