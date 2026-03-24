Deossa responde a su linchamiento en redes sociales

Sin minutos en los tres últimos partidos oficiales del cuadro verdiblanco, muchos béticos se ceban con el colombiano por su supuesta vida nocturna

Las redes sociales, ese mundo paralelo que, para según qué cosas, se convierte en un auténtico estercolero, con miles de perfiles escondidos tras el anonimato que se creen con derecho a todo, se ceban en las últimas semanas con Nelson Deossa. Una ley no escrita del fútbol reza que, cuando un equipo o un jugador pasan por un mal momento, arrecian las críticas, disparando por lo general contra los que más duele. Y con el colombiano hay un objetivo claro, máxime tras su elevado coste estival: su presunta vida nocturna.

Ya en verano, cuando aterrizó procedente de México, se divulgaron algunas fotografías y vídeos del mediocentro en locales de ocio de la capital sevillana, haciendo hincapié supuestos testigos en que no consume alcohol, quizás como disculpa o justificación, si bien es cierto que nadie debería ejercer tal control sobre las actividades privadas de los profesionales en su tiempo libre. Pero, últimamente, el acoso ha llegado a términos denunciables, inventando directamente visitas a discotecas inviables cronológicamente utilizando capturas antiguas.

Al parón, Nelson Deossa, que manejó el interés estival del Besiktas, llega en un claro ostracismo que alimenta las especulaciones malintencionadas y convierten prácticamente un milagro la llamada de su seleccionar para el Mundial. Sin minutos en los tres últimos partidos oficiales del Real Betis (en Europa League, contra el Panathinaikos en casa, más los duelos ligueros frente a RC Celta y Athletic Club), el de Marmato apenas ha actuado en sus ubicaciones naturales (mediocentro, interior o mediapunta) en lo que va de 2026, ya que, durante la baja por lesión del 'Cucho' Hernández, lo llegó a utilizar Manuel Pellegrini como 'falso 9' en los epílogos.

Una canción de Daddy Yankee y una reflexión personal como respuesta

No ha sido ajeno Nelson Deossa a las insinuaciones (y hasta acusaciones directas) vertidas en las redes sociales, que utilizó su perfil de Instagram para compartir dos stories que podrían servir perfectamente como respuesta. Primero, con el tema de Daddy Yankee 'Todos quieren a Raymond', con esta letra: "Por ser figura pública estoy expuesto a la crítica. De gente buena, gente humilde. Gente estúpida, gente chismosa, gente molona. Parásitos a los que les gusta hacer daño a otras personas Gente que te da una critica constructiva.Gente mala, que no merece estar viva. Gente puerca, gente que briega al cien. Gente a la que simplemente no le caigo bien. Perdona, tú sabes, si no te caigo bien, con el culo pa' arriba pa' caerte mejor. Tírame al medio de la radio, a mí qué me importa A ellos es que le gusta hacer el papel de chota".

Además, el mediocampista colombiano afirmaba en otra motivadora publicación: "Trabaja en silencio y no esperes felicitaciones. La gente ve el partido, no el entrenamiento.