Deossa sale al paso de otro rumor... a cual peor: "Cualquier cosa hablan ya"

El colombiano, sin minutos en los cuatro últimos partidos oficiales pese a estar convocado, sigue hablando muy a su pesar fuera del campo con indirectas

"Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen de uno; eso es buena fama", dice el protagonista de una telenovela, un clip que ha venido al pelo a Nelson Deossa para seguir hablando fuera del campo. Muy a su pesar, ya que el mediocentro colombiano no ha jugado un minuto con el Real Betis en los cuatro últimos encuentros oficiales: la vuelta de octavos de la UEL ante el Panathinaikos, así como los ligueros frente a RC Celta, Athletic Club y RCD Espanyol.

Todo ello, sin coartada física o administrativa, pues no arrastra el de Marmato lesión o sanción alguna. Figuró en todas esas convocatorias, aunque apenas calentó en la banda durante esos duelos. Una decisión sorprendente de Manuel Pellegrini, habida cuenta de que fue decisivo el pasado 1 de febrero con una acción postrera ante el Valencia CF que derivó en el 2-1 definitivo de Pablo Fornals. De aquellos 90 minutos a su cambio al descanso en Copa contra el Atlético de Madrid... y la desaparición.

Apariciones residuales como 'falso 9' ante los colchoneros de nuevo, y en Palma de Mallorca, un cuarto de hora escaso contra el Rayo, una hora larga en el fiasco del Coliseum y se acabó. Entre tanto, muchos rumores, a cual más desagradable. Desde su azarosa vida nocturna a uno más reciente que no merece la pena ni reproducir. Cero pruebas (alguna, anacrónica y malintencionada), pero todo el daño a un Deossa que, al menos, se lo toma con sorna en sus redes: "Cualquier cosa hablan ya".

Un ostracismo que ha dilapidado cualquier opción de jugar el Mundial

Nunca ha jugado Nelson Deossa con las selecciones inferiores (empezó muy tarde en esto del fútbol, ya con 21 años) ni la absoluta de Colombia, aunque el actual seleccionador de los mayores, Néstor Lorenzo, lo llamó en octubre de 2024 para el doble encuentro de las Eliminatorias Suramericanas de clasificación para el Mundial de 2026 ante Bolivia y Chile. Se quedó sin minutos entonces y no figuró finalmente siquiera en las listas de esos duelos, pues viajaron 29 y hubo que hacer cada vez seis descartes.

En esas fechas, el de Marmato descollaba en el Pachuca y ni su explosión posterior con Rayados lo catapultó. Pese a ello, llega figurando entre los futuribles del combinado 'cafetero' en los últimos meses. Su lesión en el tobillo izquierdo y los problemas de adaptación a España disiparon sus opciones, aunque su paso al frente de principios de 2026 le devolvió esperanzas. Él mismo se ofreció, con la cita de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte, aunque, ya con sólo la citación final a poco más de un mes vista, parece utópico.