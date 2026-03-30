Puerta abierta con Deossa en los planes del Betis 26/27

El rendimiento del colombiano y su ostracismo actual provocan provocan que en el Betis no se descarte ningún escenario en verano, lo que se estudiará profundamente al término del curso

El fichaje de Nelson Deossa irrumpió con fuerza en el mercado bético por la importancia económica de la operación y el rendimiento que había ofrecido en el Mundial de Clubes, por lo que su llegada para el centro del campo despertó expectativas e ilusión en el beticismo.

Sin embargo, hasta ahora, todavía con la recta final de la temporada por delante y las consecuentes opciones de que mejorase su situación, el rendimiento del colombiano no ha convencido en su primer curso como verdiblanco a pesar de que atravesó por una fase en la que parecía que había encontrado su lugar y que estaba despegando, más concretamente a finales de 2025 y principios de 2026. Cabe apuntar que antes estuvo lastrado por diversos problemas físicos.

Pellegrini le ha dado oportunidades, pero desde hace un tiempo le ha cerrado en cierto modo el grifo al sumirlo en el ostracismo en los tres últimos partidos heliopolitanos, pues no disfrutó de ningún minuto contra Celta, Panathinaikos y Athletic, lo que ha coincidido con las críticas del beticismo por su supuesta vida nocturna.

Su continuidad en el Betis, sin definir

Lo cierto es que lo ofrecido a fecha de hoy y su situación actual provocan que su continuidad en el Betis el próximo verano no se encuentre ni mucho menos garantizada a menos que su nivel experimentara un repunte extraordinario, lo que se antoja difícil con su protagonismo actual. En este sentido, la hoja de ruta con de Deossa no está definida completamente aún de cara a verano y no se descarta ningún escenario.

No en vano, en Heliópolis saben que cuenta cartel en el mercado, como demuestra que en el periodo invernal llegó una propuesta de 15 millones de euros más pluses procedente del Besiktas, dos millones más de lo pactado en verano por el Betis con bonus incluidos. En este sentido, en Heliópolis escucharán ofertas por el de Marmato, sin ninguna intención de malvenderlo, pero sí abiertos en el caso de que resulte convincente la propuesta y dejará plusvalías en caja.

Su condición de extracomunitario, factor trascendente

Tampoco están cerrados en el club a que siga, ya dependiendo de las circunstancias en verano y de la posición del cuerpo técnico de darle o no una nueva oportunidad, lo que, por ejemplo, si podría ocurrir con Riquelme, por el que, eso sí, se obtendría posiblemente menos 'cash' por su venta.

Cabe apuntar el factor de que Deossa ocupa plaza de extracomunitario, lo que también puede desempeñar un papel importante dentro de unos meses. Igualmente será importante la postura del jugador, que de momento no ha disfrutado del protagonismo que posiblemente esperaba y que, salvo sorpresa mayúscula se quedará sin Mundial al no entrar en la última lista de Néstor Lorenzo y no contar últimamente en los planes de Pellegrini.