Antony, Natan y Deossa: tres señalados de todas todas

Kaiki, gran objetivo en el lateral zurdo, no tiene pasaporte comunitario, como tampoco el pretendido pivote Amondarain, que tendrá que repetir la estrategia de Petit

Kaiki Bruno da Silva, gran objetivo ahora mismo del Real Betis para el lateral izquierdo ante las complicaciones con la alta competencia por Souffian El Karouani y Flávio Basilua dos Nazinho, no tiene pasaporte europeo, sólo brasileño, aspecto éste que complica su deseada contratación. Y es que en La Cartuja no hay vacantes en lo que a los cupos extracomunitarios se refiere ni perspectivas a corto plazo de que alguno de los que las ocupan (los brasileños Natan de Souza y Antony Matheus dos Santos, así como el colombiano Nelson Deossa) vayan a liberarlas.

El que más cerca está es el central, que cumplirá este próximo verano dos años consecutivos de permanencia en España, con lo que podrá iniciar los trámites, aunque, en el mejor de los escenarios, no tendrían resultados hasta el mercado invernal. Con el extremo, el arranque sería en 2027, siendo el de Marmato el último en esta tarea. Aunque puede que no sea necesario, ya que Natan de Souza apunta a ser una de las posibles salidas para generar plusvalías. Así, reclutado por 1+9 millones de euros del Nápoles, se rechazaron 27 a la espera de que lleguen, fundamentalmente de la Premier League, intereses que fragüen a partir de 35-40 millones.

La búsqueda intensiva de un central sustenta la teoría de que el Real Betis podría hacer caja por el de Itapecerica da Serra, al tiempo que Deossa no ha respondido a las expectativas y, tras rechazar en enero pasado 15 millones de Turquía, podría provocar un replanteamiento de su situación. Con Gonzalo Petit a la espera de hueco para extranjeros, los dorsales 4, 7 y 18 están en el punto de mira para generar ese espacio a todas luces necesario para no reducir el margen de maniobra de Manu Fajardo y sus colaboradores directos en la planificación deportiva.

Oferta por Amondarain para repetir el 'plan Petit'

El Real Betis ha movido ficha también, dentro de su gira por Argentina para las gestiones (fallidas de momento) por Kevin Lomónaco, por un pivote que ya estuvo bajo el radar en anteriores ventanas, aunque se acabó apostando en verano por Sofyan Amrabat. Se trata de Mikel Amondarain, prometedor futbolista de Estudiantes de La Plata con contrato hasta el último día de 2028. Con 21 años recién cumplidos, los verdiblancos habrían ofertado tres millones de euros por el 80% del pase y, aunque no hay acuerdo, el tema iría bien encaminado.

Según 'ABC de Sevilla', el plan sería similar al seguido por Gonzalo Petit, otra joven promesa que no tiene pasaporte comunitario: se rebuscará entre sus antecedentes, en este caso con claros indicios de un origen vasco, por si fuera factible tramitar el pasaporte español en los meses siguientes a su llegada. Mientras tanto, también para propiciar su adaptación al fútbol español, se marcharía cedido a un club de Segunda división durante la campaña 26/27.