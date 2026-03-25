Kaiki, un lateral zurdo bajo el radar con vistas a una inminente revolución

Emisarios verdiblancos habrían espiado en directo al carrilero del Cruzeiro ante las complicaciones por otros señalados como El Karouani y Nazinho

El Real Betis planea una profunda remodelación de su lateral izquierdo, pues cumple contrato y no renovará Ricardo Rodríguez, al tiempo que Junior Firpo no está rindiendo al nivel esperado. Llegará un efectivo al menos para ese perfil, puede que hasta dos, por lo que los técnicos heliopolitanos peinan el mercado en busca de carrileros jóvenes, prometedores y de momento no muy caros. ESTADIO Deportivo desveló en primicia el interés por Souffian El Karouani (25), del Utrecht, mientras que se intentó hasta en dos ventanas reclutar a Flávio Nazinho (22), del Círculo de Brujas, aunque no hubo finalmente hueco. No se descarta retomar esa vía.

La competencia tanto por el neerlandés de ascendencia marroquí como por el luso-guineano es ingente. Por el primero aprietan, sobre todo, desde la Premier y la Bundesliga, mientras que el Mónaco podría echar el resto por el segundo, razón de más para ampliar el radar. Y el sondeo habría llegado hasta Brasil, donde, según 'TransferFeed', emisarios béticos habrían espiado en directo a Kaiki Bruno da Silva, recientemente convocado por Carlo Ancelotti para la absoluta brasileña con vistas a los amistosos contra Francia y Croacia de este parón tras la lesión de Alex Sandro (del Flamengo).

Internacional sub 20 y sub 23, acaba de cumplir 23 años y tiene un valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', de 12 millones de euros. Con contrato en el Cruzeiro hasta el 31 de diciembre de 2027, la misma fuente apunta que el Real Betis habría hablado ya con la entidad de Belo Horizonte y con los asesores de Kaiki Bruno, aunque, por ahora, no hay oferta formal por un zaguero que llega tres asistencias en 16 partidos oficiales (entre Série A y el Campeonato Mineiro), aunque viene de firmar cinco y un gol en 51 duelos en la campaña 24/25.

El futuro de Junior Firpo, a debate

Con dos años más de contrato, Junior Firpo no tiene garantizada la continuidad en el Real Betis. Lastrado por las lesiones y con un rendimiento, cuando ha podido jugar, bastante lejos de las expectativas, los técnicos estudiarán todos los escenarios, incluyendo los supuestos que impliquen una salida del hispano-dominicano bajo cualquiera de las fórmulas posibles. Su intención es continuar, pues el verano pasado logró regresar al conjunto verdiblanco, como era su deseo, pero deberá ponerse las pilas y convencer tanto a Manuel Pellegrini como al resto de la comisión deportiva en los dos meses que restan y la pretemporada para recuperar crédito.