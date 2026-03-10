Se aleja del Betis El Karouani, lateral gratis recomendado por Amrabat

En la lista de Manu Fajardo como una oportunidad interesante para el carril zurdo, el lateral ha tomado una decisión que lo aleja casi definitivamente de La Cartuja

Entre las prioridades del Betis para el próximo mercado estival ocupa un lugar destacado nuevamente apuntalar el lateral izquierdo después de erigirse una campaña más en uno de talones de Aquiles tras no cuajar de momento el regreso de Junior Firpo.

Ya en enero se barajó la posibilidad de reforzar el carril, pero, como en verano, Ricardo Rodríguez no salió y consumirá un contrato que expira en junio, cuando abandonará la disciplina bética para abrir la puerta a un nuevo carrilero.

Ahora mismo, la opción preferencial responde al nombre de Nazinho, carrilero luso del Círculo de Brujas con el que ya había un acuerdo para su llegada en verano, frustrada por la permanencia en Heliópolis del helvético. Ahora el Betis baraja seriamente reactivar la operación con el abono de los seis millones que pactó en su momento con el club belga.

El Kaouani, en la agenda de Fajardo recomendado por Amrabat

Más económica se presentaba otra opción que gusta mucho a Manu Fajardo, por su proyección y, sobre todo, por el hecho de que llegaría gratis a La Palmera, pues Souffian El Karouani termina contrato el 30 de junio en el Utrecht y no renovará.

Así, ESTADIO desveló tiempo atrás el interés del Betis por el lateral marroquí, recomendado por su compatriota Sofyan Amrabat, que reconoció en la previa contra el Utrecht su intervención en el posible fichaje.

Tanto es así que, como recogió este medio, en Turquía le culparon de romper la posible llegada de El Karouani al Fenerbahçe, otro de los clubes interesados y que sonaron con fuerza junto al Oporto.

El Karouani antepone el factor económico al deportivo

A sus 25 años, se erigía en una opción muy atractiva para el Betis, por su crecimiento y posibilidad de obtener una suculenta plusvalía en el futuro, pero en los últimos meses se ha enfriado esta vía y las últimas informaciones lo alejan casi definitivamente de La Cartuja.

En este sentido, el lateral nacido en Den Bosch, pero con nacionalidad marroquí, ya habría tomado la decisión de apostar por el factor económico y poner rumbo al fútbol árabe, más concretamente al Al-Qadsiah.

Así, el conocido periodista Santi Aouna, de Footmercato, afirma que el codiciado carrilero ya ha alcanzado un acuerdo con el club de Arabia Saudí para unirse cuando acabe su contrato en la entidad neerlandesa, donde está brillando en este curso.

No en vano, suma tres goles y 16 asistencias en una campaña en la que pisó el césped de La Cartuja para medirse con el Betis en la fase liga de la Europa League.