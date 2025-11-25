Presión para el Betis con El Karouani, lateral gratis que vigila para verano y testará este jueves ante el Utrecht

La reconversión de Valentín Gómez ha aliviado las dudas generadas por el carril zurdo, posición que desde hace tiempo le da dolores de cabeza a la dirección deportiva al no terminar de convencer el rendimiento de los refuerzos que han ido llegando a Heliópolis.

Las prestaciones del argentino, fichado para ejercer de central, han provocado que Pellegrini lo antepusiera el pasado domingo a los ya recuperados Junior y Ricardo Rodríguez y también que se aparque la posibilidad de potenciar en enero una posición que sí será revisada en el mercado estival. De este modo, Manu Fajardo vigila de cerca varias opciones interesantes que cuadran en su hoja de ruta y, entre ellas se encuentra, como reveló en exclusiva ESTADIO Deportivo días atrás, Souffian El Karouani.

La dirección deportiva examinará este jueves a El Karoauni, opción gratis para verano

Nacido en la localidad neerlandesa de Den Bosch, pero internacional con Marruecos, el carrilero está en la agenda de Manu Fajardo y, a sus 25 años, se erige en una oportunidad de mercado para el próximo verano al terminar contrato en junio de 2026 y no vislumbrase a día de hoy su renovación. El carrilero, recomendado además por su compatriota Amrabat, es objeto de seguimiento de la dirección deportiva verdiblanca, que este jueves tendrá la oportunidad de examinarlo en directo en La Cartuja al militar en el Utrecht, próximo rival heliopolitano en la fase liga de la Europa League.

Con tres goles y 13 asistencias este curso, El Karouani es pieza clave indiscutible en el conjunto neerlandés y su situación contractual propicia que no solo el Betis se haya fijado en él como una opción gratis en el periodo veraniego o a precio asequible en enero.

Benfica y Oporto, competencia para el Betis por El Karouani

En este sentido, el periodista especializado en mercado Mateo Moretto afirma que al Betis le ha salido dura competencia en el caso que decida lanzarse a por el internacional marroquí. No en vano, desvela que Benfica y Oporto han peguntado ya por El Karouani como posible refuerzo invernal, lo que obligaría al Betis a moverse con agilidad para convencerle de que La Cartuja sería su mejor opción cuando acabe su contrato a final, cuando saldrá del Utrecht con la carta de libertad.

De hecho, ya en enero podrá negociar y alcanzar un acuerdo con cualquier club para cambiar de aires en la 26/27 y el Betis se mantiene atento a los movimientos. De momento, el siguiente paso es testarlo 'in situ' este jueves como rival en un partido de elevada exigencia.