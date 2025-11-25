El Betis arregla presente y futuro en 24 horas: tras renovar a Isco Alarcón, blinda a la nueva estrella canterana, Iván Corralejo

El club verdiblanco sorprendió el domingo al beticismo con el anuncio de la ampliación del contrato del malagueño hasta 2028 y sólo un día después echó el candado a este talentoso mediapunta de 18 añitos que está viviendo una 25/26 "con muchos retos ilusionantes"

El Real Betis ha anunciado dos renovaciones de contrato en poco más de 24 horas. El domingo, en la previa del duelo liguero ante el Girona FC en el Estadio de La Cartuja, el club verdiblanco aprovechaba para anunciar por todo lo alto un movimiento de presente con la ampliación del recuperado Isco Alarcón hasta el 30 de junio de 2028 y en la tarde del lunes difundía una gran noticia de futuro, al extender hasta la misma fecha la vinculación del prometedor Iván Corralejo: un prometedor mediapunta de sólo 18 años que ha debutado este curso con el primer equipo tras salirse en el Juvenil A y que lleva unos meses siendo señalado por Manuel Pellegrini como la principal alternativa para sustituir al propio Isco o a Giovani Lo Celso.

Iván Corralejo, 2028: desde el Benjamín hasta el primer equipo del Betis

"El Real Betis Balompié ha acordado con Iván Corralejo la renovación de su contrato con la entidad bética. De esta forma, el centrocampista se ha vinculado hasta 2028 con el club. Iván Corralejo Mantero (Valverde del Camino, Huelva, 1 de mayo de 2007) se ha formado en los escalafones inferiores verdiblancos, iniciando su trayectoria en benjamines hasta llegar a debutar recientemente con el primer equipo en Copa del Rey; además de acumular dos partidos consecutivos participando con el Betis Deportivo", ha explicado la entidad heliopolitana en un comunicado de prensa.

Tras debutar en la 23/24 con el Betis Deportivo en Segunda RFEF con sólo 16 añitos y siendo aún Cadete, la pasada temporada se convirtió en una de las piezas clave de la plantilla del Juvenil A que conquistó tanto la Liga como la Copa de Campeones, ésta última tras anotar un 'hat-trick' en el partido de semifinales (2-6 ante el RC Deportivo de La Coruña) de aquella involvidable 'Final Four' de Ponferrada rematada luego con una victoria por 3-1 ante el Valencia CF.

En esta 25/26 ha seguido creciendo a un ritmo vertiginoso: en septiembre debutó con la selección española sub 19 y suma un partido con el primer equipo, ante el Atlético Palma del Río cordobés en Copa del Rey; dos con el filial en el Grupo 2 de la Primera RFEF, las dos últimas jornadas ante CE Sabadell y Hércules CF; otros dos de la UEFA Youth League, ambos de la eliminatoria de segunda ronda ante el FC Basilea suizo; y siete con su equipo de la División de Honor Juvenil. Lógicamente, el talentoso centrocampista onubense está exultante y deseando seguir escribiendo páginas en esta incipiente historia.

"Seguir creciendo como futbolista y como persona en este gran club", el sueño de un exultante Iván Corralejo

"Siento una felicidad inmensa. El sueño de cualquier canterano es seguir en el equipo donde se ha criado y le ha visto crecer. Muy contento, la verdad. Está siendo una temporada llena de retos, súper ilusionante. Empecé con el División de Honor, ahora vengo jugando con el filial y este miércoles también tenemos un partido importante contra el Oporto, en la Youth League; así que la temporada está siendo muy ilusionante".

"¿Mi sueño? Bueno ya no puedo decir que es el de debutar con el primer equipo porque lo hice en Copa del Rey; pero espero seguir creciendo como futbolista y como persona aquí, en este gran club", ha manifestado Iván Corralejo ante las cámaras de los medios del club después de estrechar la mano del coordinador de cantera, Miguel Calzado, tras firmar el contrato que le unirá al Real Betis al menos hasta 2028.