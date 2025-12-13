Alemania y Noruega disputarán la final del Mundial femenino de balonmano

Noruega está a un nivel que casi podríamos definir como inigualable. Disputando la segunda semifinal del Mundial femenino de balonmano, las nórdicas han pasado por encima de Países Bajos (25-35) para citarse en la final con Alemania, que en su caso se impuso a Francia por 23-29.

De cara a la gran final, las noruegas tendrán la oportunidad de hacerse con la triple corona, un hito que las haría pasar a la historia como uno de los mejores equipos de la disciplina. Recordemos que son las actuales campeonas olímpicas y europeas.

Centrándonos en el partido, lo cierto es que las nórdicas volvieron a dejar claro el porqué de su condición como el indiscutible mejor equipo del mundo, gracias a la inmensa variedad de recursos que maneja. Así, si bien el sensacional repliegue de las neerlandesas no las dejó correr en la primera mitad, ello no impidió que las nórdicas dominasen al ser igualmente superiores en el ataque estático.

Lo cierto es que las de Ole Gjekstad superaron todas las trampas preparadas por su rivales, algo que es mucho más sencillo cuando en tus filas cuentas con talentos de la talla de Henny Reistad, elegida por la Federación Internacional como la mejor jugadora del mundo los dos últimos años de manera consecutiva. Un galardón que la central noruega, de 26 años, parece dispuesta a volver a repetir este curso tras anotar los siete primeros lanzamientos que intentó en el partido... Aunque Países Bajos lo probó todo, la diferencia en el marcador no hizo sino aumentar hasta llegar a la mitad del segundo acto con nueve tantos de renta para Noruega. Game over.

Alemania, anfitriona y a por el oro

En la primera semifinal del Mundial la selección alemana batió a Francia y luchará por el oro mundial 32 años después, un hito que alcanzó gracias a su fortaleza defensiva, la cual maniató a las galas en casi todo momento.

La tarea no fue nada sencillas. Las de Markus Gaugisch tenían enfrente no sólo a la vigente campeona mundial, sino a una selección francesa que podía presumir de contar con el segundo mejor ataque del campeonato al promediar casi 35 goles de media por partido; es decir, doce más de los que firmó este viernes el equipo francés en el Ahoy Arena de Róterdam, donde las de Sebastian Gardillou tuvieron desde el comienzo muchísimos problemas para superar a la defensa germana. Lo intentaron hasta el final, pero en esta ocasión el muro alemán impuso su ley.