Juan Ayuso, al Tour, pero no como primer espada de Lidl-Trek

El ciclista español respeta los galones dentro del equipo y señala que el primer objetivo será ayudar en todo lo posibles a Mads Pedersen

Juan Ayuso no quiere empezar su andadura en Lidl-Trek pisando a nadie. Si bien en el equipo estadounidense le han señalado como el líder de cara a ir a por la clasificación general del Tour de Francia, entiende que existe una jerarquía en el organigrama de su nueva estructura y que esa misma tiene a Mads Pedersen como gran estrella; tanto es así que habla de él como primer espada de su nueva escuadra de cara a lograr éxitos en la Grande Boucle.

"Pedersen es el líder principal de cara al Tour. Ir al Tour con Mads me ayudará mucho. Ha liderado al equipo muchas veces. Es el número uno para el Tour, y tanto para mí como para el equipo, es un objetivo ayudarlo. Nuestros objetivos pueden funcionar juntos a la perfección", declara durante la presentación del calendario que tendrá para su año de debut con Lidl-Trek.

Respecto hasta qué punto puede pelear y batir a los mejores del pelotón, Ayuso prefiere no aventurarse y ceñirse a lo visto hasta ahora sobre el asfalto y seguir trabajando para poder acercarse a los grandes dominadores del deporte de las dos ruedas.

"Ahora mismo, corredores como Pogacar, Vingegaard o Evenepoel siguen por encima mía. Han ganado más y demostrado más. Por eso quiero trabajar duro y aprovechar todo el apoyo del equipo para reducir esa diferencia. Pregúntame lo mismo el año que viene y espero tener una respuesta diferente", comenta.

Juan Ayuso se descarta como candidato al Tour de Francia

Pese a que su gran objetivo del curso es pelear por la clasificación general de la ronda gala, Ayuso mantiene los pies en el suelo y recalca que aún no está listo para ponerse la meta de ir por el maillot amarillo, siendo justo eso lo que le motiva para seguir entrenando de cara a ser mejor corredor.

"Hablar de sueños es difícil, porque cuando hablas de grandes sueños, la gente te critica o se ríe. Pero soy muy ambicioso, a veces optimista, pero también realista. Este año no es realista pensar que puedo ganar el Tour, pero ese empuje y esa esperanza están ahí. Eso es lo que me levanta cada mañana y me motiva a trabajar más duro que nunca", sentencia.