Ya hay semifinales del Mundial femenino de balonmano

Francia, actual defensora del título, ha sido la última en conseguir su billete al batir a Dinamarca con solvencia

Ya sin Las Guerreras, que no pudieron superar la fase de grupos, el Mundial femenino de balonmano avanza y ya tenemos a las cuatro selecciones que disputarán las semifinales de cara a conseguir una de las dos plazas en la gran batalla final por el centro de mejor combinado del Mundo.

De este modo, tenemos que las selecciones de Francia, defensora del título, y Noruega, cuatro veces campeona del mundo, se enfrentarán respectivamente a las dos anfitrionas, Alemania y Países Bajos, en las semifinales del torneo, las cuales tendrán lugar este sábado 13 de diciembre.

En cuanto al desarrollo de los partidos, ha sido este miércoles cuando se han jugado en Róterdam los dos últimos duelos de cuartos de final, en los que Países Bajos alcanzó sus primeras semifinales desde 2019 y las cuartas de su historia, cuando logró en una final frente a España su primera y única corona, al imponerse a Hungría por 28-23. Pese a que por momentos el choque estuvo igualado, las anfitrionas finalmente hicieron pesar tal condición y con el apoyo de su público doblegaron a un incómodo rival.

Ya en el último encuentro de cuartos de final de la cita mundialista, la actual campeona, Francia, venció por 26-31 a Dinamarca, ganadora del torneo en 1997, para seguir en busca de su tercera corona. El trabajo del combinado galo fue excepcional y respondió con crecer a lo que se esperaba del mismo; no en vano hablamos de que las chicas francesas alcanzan las séptimas semifinales continentales de su historia.

Alemania y Noruega, las primeras en lograr el pase para semifinales del Mundial

Con un día más de descanso que sus rivales llegan a las semifinales Alemania y Noruega. Con Dortmund como escenario, fue el martes 9 cuando las germanas dieron cuenta de Brasil por un claro 30-23, manteniendo vivo el sueño de ser campeonas en casa. Incluso menos dificultades tuvo la cuatro veces campeona del Mundo, Noruega, para dejar por el camino a Montenegro, ya que la batió por un rotundo 32-23.