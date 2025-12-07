Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 11 de fase de grupos hoy 6 de diciembre

Con la clasificación de Francia, Países Bajos y Montenegro se completan los cuartos de final del Mundial, aunque hasta el lunes no se sabrán todos los cruces

El Mundial de Balonmano Femenino 2025 ya conoce quienes serán sus ocho cuarto finalistas, pero no sabrá los cruces definitivos hasta el lunes, cuando se dispute la última ronda del Grupo 3 y Francia y Países Bajos, con un duelo directo, decidan quien es primero y quien segundo.

El único grupo que ha finalizado ha sido, para desgracia de España, en el que jugaban las Guerreras. Las pupilas de Ambros Martín hicieron un buen partido ante Alemania, pero no fue suficiente para ganar. Dejaron la cabeza alta, pero su tropiezo ante Serbia en el arranque de esta ronda principal, les ha pasado factura.

La victoria de Montenegro sobre las serbias les había dado a España la opción de estar en cuartos, algo que con el triunfo serbio no habría ocurrido. Pero España debía ganar y no lo hizo, así que fueron las montenegrinas el sexto equipo en clasificarse para la siguiente ronda.

Francia y Países Bajos, cara a cara

Ahí estarán también Francia, tras ganar con cierta comodidad a Argentina, y los Países Bajos, el otro equipo anfitrión, que tampoco tuvo problemas para doblegar a Polonia.

Con ellos dos, Montenegro, Alemania que ya estaba clasificada de antemano y Dinamarca, Hungría, Noruega y Brasil, que lo hicieron el viernes, ya están los cuartos. De una de esas ocho selecciones saldrá la campeona.

Entre los resultados de la jornada destaca el triunfo de Túnez ante Austria, un 27-25 que ha sorprendido a muchos

y que evidencia la mejoría del equipo africano. Por otro lado, en el grupo de España, Islandia se estrenó en esta Main Round a costa de Islas Feroe y, de paso, le hizo un favor a las Guerreras, que han quedado cuartas del grupo y habrían bajado a la quinta plaza en caso de empate o victoria de las feroesas.

Así quedan las clasificaciones de la Main Round del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO 1

Rumanía 37-17 Senegal

Hungría 26-26 Japón

Suiza 23-36 Dinamarca

Clasificación

1. Dinamarca (8 puntos)

2. Hungría (7 puntos)

3. Rumanía (4 puntos)

4. Japón (3 puntos)

5. Suiza (2 puntos)

6. Senegal (0 puntos)

GRUPO 2

Islandia 33-30 Islas Feroe

Montenegro 33-17 Serbia

España 25-29 Alemania

Clasificación

1. Alemania (10 puntos)

2. Montenegro (6 puntos)

3. Serbia (5 puntos)

4. España (4 puntos)

5. Islas Feroe (3 puntos)

6. Islandia (2 puntos)

GRUPO 3

Francia 29-17 Argentina

Países Bajos 33-22 Polonia

Túnez 27-25 Austria

Clasificación

1. Francia (8 puntos)

2. Países Bajos (8 puntos)

3. Polonia (4 puntos)

4. Austria (2 puntos)

5. Túnez (2 puntos)

6. Argentina (0 puntos)

GRUPO 4

Angola 26-32 Brasil

Suecia 32-27 Corea del Sur

República Checa 14-37 Noruega

Clasificación

1. Noruega (8 puntos)

2. Brasil (8 puntos)

3. Suecia (4 puntos)

4. Angola (4 puntos)

5. Corea del Sur (0 puntos)

6. República Checa (0 puntos)