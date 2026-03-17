Movistar Team recupera a su mejor hombre para la Milán - Turín

Natnael Tesfatsion vuelve tras más de un mes sin competir y lo hará junto al fichaje estrella del equipo español: Cian Uijtdebroeks

Tras las decepciones de la París-Niza y la Tirreno-Adriático, Movistar Team vuelve a ilusionarse con una semana de clásicas que tendrá, a la mitad, la Milán - Turín 2026 y que se cerrará con el primer 'Monumento', la Milán - San Remo.

El equipo telefónico aún no ha dado a conocer el conjunto que correrá en la gran prueba del sábado, aunque ya se ha adelantado la inscripción de Orluis Aular, Lorenzo Milesi o de sus particulares 'clasicómanos' Jon Barrenetxea e Iván García Cortina.

Sí que lo ha hecho este martes con la prueba que servirá de aperitivo y en la que el pasado año logró uno de sus mejores resultados el equipo español. Se trata de una Milán - Turín a la que acude también con un plantel ambicioso, que podría dar más de una sorpresa ante la falta de algunos de los primeros espadas del pelotón, que se reservan para 'La Classicissima'.

Natnael Tesfatsion, el que más puntos parciales saca

Había quien se preguntaba por qué el mejor ciclista del equipo telefónico en este arranque de temporada no corría desde el Tour de Omán, que tuvo lugar hace ya más de un mes. De los 1.805 puntos que ha sumado el Movistar Team en estos primeros meses de competición y que le hacen estar en el puesto 12º del ránking UCI World Tour, 313 los ha logrado el eritreo Natnael Tesfatsion.

Sólo Iván Romeo, gracias a su victoria en la general de la Vuelta a Andalucía 2026, tiene más puntos que él este año. El africano tiene cuatro Top-10 en 2026 entre el Tour Down Under, la Cadel Evans Ocean Road Racing y la Muscat Classic, pero no compite desde el 11 de febrero. Lo volverá a hacer este miércoles en la Milán - Turín, donde será una de las principales bazas del equipo Movistar.

Cian Uijtdebroeks vuelve a correr

Casi el mismo tiempo que Tesfatsion, pero por otros motivos, no compite el joven belga Cian Uijtdebroeks. El fichaje estrella del equipo español para 2026 se cayó en la primera prueba de la temporada y no había podido reaparecer en la París-Niza, para la que estaba inscrito en un principio. Todo hace indicar que correrá junto a Enric Mas la Volta a Catalunya, pero antes reaparecerá en esta clásica italiana.

También estará un Einer Rubio que ha corrido muy poco este año -en Omán- y que el pasado año brilló con un quinto puesto en la Milan - Turín, algo muy difícil de repetir, pero que intentará el talentoso ciclista colombiano.

Su compatriota Diego Pescador, el tercer mejor hombre de Movistar Team en 2028 tras Romeo y Tesfatsion, y el ecuatoriano Jefferson Cepeda -que viene de hacer una buena París Niza- completan el equipo profesional español, en el que también correrán dos de sus jóvenes promesas italianas: Mattia Proietti y Daniele Forlin.