Eusebio Unzué explica la decisión tomada con Enric Mas: "Por una cuestión mental, poner cierta distancia le puede venir muy bien"

El jefe del equipo Movistar no esconde que su pupilo, quien regresará a la acción en la Clàssica de les Terres de l'Ebre, encara una temporada repleta de retos

Es un año completamente nuevo para Enric Mas. Si bien la campaña no ha empezado como le hubiese gustado al sufrir una lesión en la mano derecha que le ha obligado a parar más de un mes, ello no impide que se mira al futuro con optimismo e ilusión renovadas. Así lo explica el jefe del equipo Movistar, un Eusebio Unzué que confía en que la decisión tomada con su corredor haga que veamos su mejor versión.

Con esa idea, y tras caerse el 8 de febrero durante una sesión de entrenamiento que hizo que tuviese que recibir asistencia hospitalaria por una herida en la mano derecha, el ciclista de Artà se encuentra preparado para volver a la acción en la Clàssica de les Terres de l'Ebre, prueba que se celebrará el próximo 21 de marzo en la provincia de Tarragona.

Si bien Enric Mas llegará a tal carrera como jefe de filas, es obvio que con solo dos días de competición en las piernas no estará a pleno rendimiento. No importa. Sus objetivos este año son otros. Será después, con la disputa de la Volta a Catalunya y el esperado debut en el Giro de Italia cuando se le exija ese golpe de pedal en montaña que en los últimos tiempos hemos visto menos de lo deseado. Por ello, el Movistar Team decidió dar un giro radial al calendario del español, tal y como explica Eusebio Unzué.

"Hicimos esto primero por el atractivo que tiene para cualquier corredor descubrir el Giro, pero sobre todo por una cuestión mental. Poner una cierta distancia con el Tour, con la responsabilidad que ha asumido en los últimos años, le puede venir muy bien. Ha trabajado mucho para brillar allí y desgraciadamente no siempre ha recibido de la carrera lo que merecía", comenta el jefe de los telefónicos a Marca.

Un nuevo comienzo compartiendo la responsabilidad

En tierras catalanas Enric Mas compartirá carrera con Juanpe López, otra de las bazas para buscar la victoria, ya que ha competido bastante más y debe llegar con las piernas más cargadas. Y también estará Javier Romo, quien arribará a Tarragona tras participar en la Tirreno-Adriático. Todos ellos ayudarán a que Mas tenga el mejor papel posible, pero lo que realmente le va a descargar es tener como compañero en el equipo a Cian Uijtdebroeks, ya que hasta la campaña pasada el Movistar se definía por apostarlo todo a Mas, ya que detrás no había absolutamente nadie.

"Estamos esperanzados en que Uijtdebroeks se consolide y pueda compartir liderazgo y responsabilidad con Enric. De Enric también estamos confiados en una especie de kilómetro cero, que su recuperación marque un nuevo inicio. Con alguna pequeña modificación en su calendario, esperamos verle ante una temporada muy ilusionado", sentencia.