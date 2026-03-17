30 aniversario

Acusan a una estrella del Movistar Team de intentar agredir a un ex del equipo español

Según un medio belga, el español Javi Romo acusó a Jorgenson de casi provocar su caída y la discusión casi acaba en agresión

Acusan a una estrella del Movistar Team de intentar agredir a un ex del equipo español

Javi romo, en una carrera con el equipo Movistar @Movistar_Team

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

El Movistar Team llegaba con mucha ilusión a las primeras grandes vueltas por etapas de la primavera, pero sólo se ha podido llevar decepciones. Apenas ha sumado puntos y ha visto cómo la mayor parte de sus mejores ciclistas tenían que abandonar, en especial, en la París-Niza.

Ya antes de que comenzara se supo que el joven belga Cian Uijtdebroeks no iba a llegar a tiempo y fue sustituido a última hora en la ronda francesa por Iván Romeo. El vallisoletano se tuvo que retirar antes de que comenzase la sexta etapa por un problema estomacal y dos días antes ya lo habían hecho, tras sendas caídas, Raúl García Pierna y Pablo Castrillo.

No fue mucho mejor en cuanto a resultados la Tirreno-Adriático, pero al menos ahí sí lograron colocar duodécimo en la general a Javi Romo y, entre los 20 primeros, aparecía un mito como Nairo Quintana, que se niega a dejarse llevar en las citas por etapas y da la cara en la montaña.

La 'Carrera de los Dos Mares' coronó a Isaac del Toro en plena pelea con un ex del Movistar Team, Matteo Jorgenson (Visma). Y es precisamente con este ciclista norteamericano con el que implican en un intento de agresión al mejor corredor del Movistar Team en esa carrera, Javi Romo.

Javi Romo y Matteo Jorgenson, cara a cara

La información llega desde Bélgica y la publica ‘Het Laatste Nieuws’. Según éste tuvo lugar al finalizar la sexta etapa Jorgenson y Romo tuvieron una fuerte discusión camino de sus respectivos autobuses. El español le recriminaba al ciclista del Visma Lease a Bike que había hecho una maniobra peligrosa en la etapa que le había podido costar una caída.

La tensión fue subiendo de tono y, según señala este medio, Romo llegó a coger del cuello al ciclista estadounidense y a insultarle. El director deportivo de Movistar, Max Sciandri, tuvo que intervenir para separar al ciclista castellano-manchego.

No acabó ahí la cosa, pues cuando ya se marchaba el español muy enfadado, aún tuvo que aguantar una chanza del propio Matteo Jorgenson, quien, cuando se iba a subir al autobús, le 'despidió' con un “¡Español! Adiós, adiós” en tono de burla.

El nombre de Romo ya se vio involucrado en una polémica en la pasada Vuelta a España, ya que una de las personas que protestaban contra la presencia del equipo Israel Premier Tech en la ronda española provocó su caída en tierras gallegas, algo que le obligaría a retirarse definitivamente de la ronda española.

A la Milán - San Remo con Barrenetxea, Oular...

El ciclista toledano no es de los primeros nombres que aparecen inscritos por el Movistar Team para la Milán - San Remo de este fin de semana, en la que intentará coronarse Tadej Pogacar y Van der Poel revalidar su título.

Sí estarán dos habituales en las clásicas en el equipo español, como son Jon Barrenetxea e Iván García Cortina, así como el mejor hombre del conjunto español en las llegadas masivas, Orluis Aular, y un Lorenzo Milesi que se motiva corriendo en casa.

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