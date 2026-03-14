Juan Ayuso echa el freno y apunta un nuevo objetivo

El ciclista del Lidl-Trek, que ha sido noticia este sábado por el intento de fichaje por el Soudal de Mikel Landa, volverá en la Itzulia 2026

"Enamorado del proceso...", publicaba Juan Ayuso poco antes de empezar la París-Niza, una prueba en la que se iba a medir con Jonas Vingegaard y en la que esperaba ver en qué condiciones estaba para el duelo que se prevé entre ambos en el Giro de Italia 2026.

El líder del Lidl-Trek dio primero, pero se cayó cuando empezaba lo verdaderamente importante y tuvo que decir adiós a la ronda gala. Tanto su equipo como los aficionados españoles se temían lo peor viendo los gestos de dolor de Ayuso antes de retirarse. Sin embargo, su equipo no esperó mucho para mandar un mensaje tranquilizador.

No había lesión grave y el corredor español podía seguir con su plan sin contar, eso sí, con esa París-Niza que tiene encarrilada Jonas Vingegaard. El propio Juan Ayuso se apresuraba a trasladar un mensaje de optimismo. "Todo lo negativo -presión, desafíos- es todo una oportunidad para mí para levantarme", escribía en sus perfiles de redes sociales el de Jávea.

La Itzulia 2026, clave de cara al Giro de Italia

Ese próximo objetivo tiene nombre propio: Itzulia 2026. Tras ganar la Vuelta al Algarve y liderar la París-Niza antes de su caída, la Vuelta al País Vasco es lo próximo que quiere conseguir.

La carrera se celebra del 6 al 11 de abril, por lo que tiene veinte días para recuperarse y prepararse; y luego un mes para ponerse a punto para el Giro de Italia, que en este 2026 comienza el 8 de mayo. El ciclista español ha dejado claro que es feliz en su nuevo equipo, que le está arropando mucho en estos primeros meses y al que se ha integrado a la perfección.

Lo que se ha sabido este sábado es que el Lidl-Trek pudo no ser su destino final, ya que antes de que llamara a su puerta, lo hizo un Soudal Quick-Step que quiso ser más 'legal' y hablar primero con su equipo y le costó un portazo en la cara.

Ayuso era el fichaje 'bomba' del Soudal

Ante la previsible salida de Remco Evenepoel, el ex-manager de Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, ha desvelado, en su columna semanal para el Nieuwsblad, que intentó hacerse con el fichaje de Juan Ayuso.

Para ello, habló con Joxean Fernández 'Matxin', manager del UAE Team Emirates, al que conocía muy bien, ya que lo fichó en 2011, en un momento bajo del manager vasco, ya que fue señalado indirectamente en el caso de dopaje de Juanjo Cobo, ganador de la Vuelta a España. Matxin le dejó claro que Ayuso no estaba disponible y que tenía una cláusula de salida prohibitiva: 28 millones de euros.

"Le pedí información sobre un posible traspaso de Ayuso, cuando éste andaba en un callejón sin salida en UAE. Me dice que tiene una cláusula de rescisión de 28 millones de euros que no era negociable. Poco menos de un año después, Ayuso va a Lidl-Trek", publica en Nieuwsblad, donde tacha a Matxin de desagradecido.