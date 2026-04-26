Tadej Pogacar tumba a Paul Seixas y destroza a Remco Enevepoel para sumar su cuarta Lieja

El esloveno encontró un duro rival en el joven francés, al que solo pudo tumbar en la Roche-aux-Faucons para quedarse a una sola 'Decana' de Eddy Merckx, que tiene cinco en su palmarés

El año de Tadej Pogacar está siendo una vez más impresionante. El de UAE, luciendo su maillot de campeón del mundo, prolongó su dictadura en la 112 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, en la que sumó su cuarto entorchado; eso sí, con más dificultades de lo previsto, puesto que el francés Paul Seixas aguantó su ya tradicional ataque en la Redoute, pero no pudo repetir hazaña en la Roche-aux-Faucons para terminar segundo.

Ya tras ello, y casi en una competición diferente, el tercer puesto fue para Remco Evenepoel. El belga empezó con mucha agresividad, pero no pudo seguir el ataque de Pogacar en la Redoute, quien con este iguala en el palmarés de la 'Decana' al español Alejandro Valverde y al italiano Moreno Argentin y se queda a solo una victoria del belga Eddy Merckx, líder todavía con cinco entorchados.

En resumen se trató de una carrera que, cerrando el tríptico de las Ardenas, medía cara a cara a Tadej Pogacar, vencedor en Milán-San Remo y Tour de Flandes y vencido en París-Roubaix; Remco Evenepoel, ganador de la Amstel Gold Race; y Paul Seixas, la gran sensación de la primavera. ¿La conclusión? El joven galo está bastante más cerca del mejor del mundo que el belga.

Caída y pelea de trenos

Si bien se esperaba una primera mitad de carrera más o menos tranquila, una caía a los tres minutos cambió por completo el escenario de la prueba, ya que el pelotón quedó partido en dos y mientras Remco Evenepoel se vio por delante, tanto Pogacar como Seixas quedaron descolgados.

Tal situación dio lugar a una lucha entre grupo que tenía a UAE y Decathlon apretando por detrás, mientras que Red Bull Bora pedaleaba para no dejarles llegar. Finalmente, y aunque la diferencia llegó a ser de tres minutos, a menos de 100 minutos volvieron a estar todos juntos.

Pogacar lo intenta en la Redoute y remata en Roche-aux-Faucons

Ya con todos reunidos la espera se reducía al momento del ataque de Pogacar. Fue exactamente a falta de casi 35 kilómetros para el final cuando el esloveno cambió el ritmo y solamente Paul Seixas, llamado a ser su sucesor, continuó a su rueda.

Con el corte definitivo establecido, esloveno y francés se fueron relevando en el camino a Forges y a la Roche-aux-Faucons (1,1 km al 5,8%), donde todo iba a decidirse. Pogacar atacó de nuevo desde la base y de nuevo Seixas aguantó a su rueda. Si embargo, a falta de 600 metros para coronar la 'roca de los halcones', cuando parecía que el joven francés llegaría con Pogacar hasta el final, el esloveno hizo el movimiento definitivo y abrió el hueco con el que iba a llegar a la meta y, de nuevo, a la gloria en Lieja.