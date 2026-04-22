Ni Alejandro Valverde ni Julian Alaphilippe, el nuevo récord en la Flecha Valona es de Paul Seixas

El talentoso ciclista francés continúa con su temporada de ensueño y se corona en las Ardenas, convirtiéndose de paso en el ganador más joven de la mítica Flecha Valona al hacerlo con 19 años y 210 días

Ha nacido una estrella. Vale, es una afirmación que se usa mucho y que en no pocas ocasiones se diluye con celeridad, pero este miércoles 22 de abril, en las Ardenas y con el Muro de Huy como momento culmen, sabemos a ciencia cierta que no nos equivocamos lo más mínimo haciendo mención a la gesta de Paul Seixas en la Flecha Valona, clásica que ha conquistado "un año después de ver ganar a Pogacar por televisión" y con 19 en el carnet de identidad –carte vitale en Francia–.

Vital es conocerle. Tras carreras y carreras viendo al esloveno de UAE aplastar rivales, ahora este chico no supone solo la gran esperanza gala con la vista puesta por supuesto en el Tour de Francia, sino para esos aficionados ávidos de batallas épicas sobre la bicicleta. Seixas es buenísimo, tanto como para debutar en la Flecha Valona y convertirse en el ganador más joven de la historia con 19 años y 210 días.

Lo cierto es que este chaval de Lyon lleva toda la temporada avisando no de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser. Hablamos de alguien que fue capaz de cerrar el hueco en la Strade Bianche de este mismo año con Pogacar y que ahora, a días de la Lieja-bastoña-Lieja, ha mostrado una superioridad insultante para colocarse a la perfección, marcar el ritmo y soltar a todos sus rivales para entrar en meta en solitario y con un tiempo de 4h.35.28, a una media de 43,6 km/hora. Por detrás, y sin opción a réplica, el suizo Mauro Schmid (Jayco) y el británico del Visma Ben Tulett. En la séptima plaza, entre los mejores, el español Ion Izagirre (Cofidis).

Paul Seixas, el ganador más joven de la Flecha Valona

Son muchos los grandes ciclistas que han puesto su firma en la Flecha Valona, entre ellos un Alejandro Valverde con hasta cinco coronas y un doble campeón del mundo como el francés Julian Alaphilippe (Tudor), que tiene tres títulos en el Muro de Huy y que en esta edición –aún sigue en activo– tuvo que retirarse. Pues bien, ni ellos ni ningún otro lograron vencer en tan mítica carrera a tan corta edad. Aquí tenéis la lista de los cinco más jóvenes de la historia.

Hablamos no solo de competir, sino de ganar, y eso, por muy bueno que seas, no es nada sencillo. El para muchos mejor ciclista de todos los tiempos, Eddy Merckx, cantó victoria con 21 años y 250 días. Los ya mencionados, Valverde y Alaphilippe, con 26 y 25 respectivamente. Exacto, Seixas ha comenzado su carrera en otra liga.

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