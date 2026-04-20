Los 26 de Luis de la Fuente para la convocatoria de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El seleccionador español sigue perfilando su llamada para el Mundial, teniendo previsto realizar una prelista como en la pasada Eurocopa -cuando se quedaron en tierra Cubarsí, Marcos Llorente y Aleix García-, por si hay lesiones de última hora y, así, realizar algunos descartes antes de partir a América tras completar varios entrenamientos en Las Rozas con todo el grupo

El seleccionador español Luis de la Fuente no quiso perderse la final de la Copa del Rey que este pasado sábado enfrentó en el estadio de La Cartuja de Sevilla a Atlético de Madrid y Real Sociedad, siguiendo de cerca a varios de sus convocables para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Nombres propios como Oyarzabal, Marcos Llorente, Le Normand, Pubill, Carlos Soler o Barrenetxea, autor del tanto que abrió el marcador a los 13 segundos de partido. “Estamos pendientes de que no haya lesiones. Es lo más importante, ya que queda tan poco tiempo para el Mundial”, dijo un Luis de la Fuente ante los micrófonos de RTVE sin querer dar demasiadas pistas sobre su convocatoria para la Copa del Mundo.

Fecha para la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

A falta de confirmación oficial todavía, la idea es que España comience su concentración para el Mundial el lunes 25 de mayo, una vez que LaLiga finalice ese fin de semana previo. El anuncio de la convocatoria, por tanto, sería el viernes previo, día 22, si el seleccionador y la RFEF siguen los tiempos habituales siempre que suele haber una convocatoria oficial de España.

Cabe destacar también que algunos de los internacionales españoles podrían ver retrasada su convocatoria hasta el 1 de junio, disputándose la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. Disputándose las semis PSG-Bayern y At. Madrid-Arsenal, podría ser el caso de futbolistas como Fabián Ruiz, Zubimendi, Marcos Llorente, Le Normand…

Prelista inicial y varios descartes tras varios entrenamientos en Las Rozas

Ni la Real Federación Española de Fútbol ni el propio Luis de la Fuente han anunciado nada de manera oficial al respecto, pero ESTADIO Deportivo ha podido conocer que antes de partir a Chattanooga, en el estado de Tennessee (Estados Unidos), donde España establecerá su cuartel general durante la primera fase del Mundial, el seleccionador español tiene intención de realizar varios entrenamientos previos en Las Rozas para los que realizaría una prelista, teniendo que realizar luego varios descartes antes de partir definitivamente a tierras americanas.

Justo lo mismo que hizo para la Eurocopa de 2024 en Alemania, cuando Cubarsí, Marcos Llorente y Aleix García se acabaron cayendo finalmente de la última relación de 26 jugadores, tras haber entrado en una inicial de 29.

En esta ocasión volverán a viajar 26, una vez que no haya avanzado en la FIFA la propuesta de ampliar hasta 30 el número de jugadores convocados, pudiendo ser esa la cifra con la que decida Luis de la Fuente contar para sus entrenamientos previos, mientras se incorporan más tarde, además, los internacionales que posiblemente tengan que hacerlo por disputar la final de la Champions.

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Con algo más de claridad sobre las fechas en las que se trabaja, llega el momento de comenzar a perfilar la lista de 26 futbolistas con los que contará un Luis de la Fuente que viene trabajando a lo largo de los últimos años con un núcleo duro en el que ha ido saliendo y entrando gente. Unos 20-22 jugadores que prácticamente podría darse por asegurada su presencia, siendo las lesiones de última hora las únicas circunstancias que podrían alterar los planes del seleccionador español.

Ya en la última lista antes de la definitiva para el Mundial, Luis de la Fuente sorprendió con hasta cuatro caras nuevas en una convocatoria de 27 futbolistas en la que la gran sorpresa fue la presencia de hasta cuatro porteros, entrando por primera vez el azulgrana Joan García. Christian Mosquera, pretendido por Colombia, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz fueron los otros debutantes.

La portería de España en el Mundial 2026

La principal patata caliente con la que se encuentra Luis de la Fuente de cara al Mundial es la de la portería. Mientras que el seleccionador no tiene dudas sobre que su portero titular es Unai Simón, más complicado lo tiene con la ‘obligada’ presencia de Joan García.

Posiblemente, el arquero del FC Barcelona sea el portero español con mejor nivel a día de hoy, pero De la Fuente sólo puede contar con tres y su portería estaba ya cerrada con Raya y Remiro junto a Unai Simón.

No es descartable que De la Fuente vuelva a contar con los cuatro arqueros para los entrenamientos previos al Mundial. Será ahí cuando tenga que decidirse entre Álex Remiro y Joan García; nada es descartable al respecto si no existe ningún tipo de contratiempo en forma de lesión entre sus arqueros. Lo que sí está asegurado si no hay sorpresa es que Unai Simón será el portero titular ante Cabo Verde el 15 de junio.

La retaguardia de España para el Mundial

Muchas menos incógnitas que en la portería hay en la defensa; al menos en la titular. Cubarsí y Laporte apunta a ser la pareja titular de centrales, mientras que el lateral izquierdo es propiedad de Cucurella.

Algo más de dudas hay en el lateral derecho, donde Pedro Porro también apunta al once titular, pudiendo desempeñarse ahí también un polivalente Marcos Llorente. El rival determinará quien juegue. ¿Carvajal? Su única opción es su peso dentro del vestuario.

Más dudas existen a la hora de completar el eje de la defensa. Huijsen parece tener un puesto asegurado tras Cubarsí y Laporte, jugándose otro jugadores como Mosquera, que se ha ganado un sitio en la anterior lista, Eric García y Marc Pubill, que actualmente es posiblemente el mejor zaguero español. Le Normand, por su parte, parece que cuenta con menos opciones.

El centro del campo, pendiente de los lesionados

Zubimendi y Rodri son los dueños de la zona ancha de la ‘Roja’, aunque el madrileño ha vuelto a dar el susto, pidiendo el cambio este fin de semana contra el Arsenal por un dolor en la zona inguinal, tras dejarse caer sobre el césped.

Si Rodri ha protagonizado nuevamente la noticia negativa, la positiva la ha puesto un Fabián Ruiz que ha vuelto a una convocatoria del PSG tras haber superado su lesión de rodilla. Mikel Merino, al que Luis de la Fuente espera para el Mundial, también está en tiempos de llegar.

Pedri, Dani Olmo, Fermín López y Álex Baena, todo un fijo para De la Fuente pese a no estar en su mejor momento, también estarán una convocatoria en la que futbolistas como Fornals, Aleix García o Carlos Soler están llamando a la puerta del seleccionador, esperando colarse en los planes definitivos. Tampoco se olvida De la Fuente de Gavi.

Los extremos, asegurados

Tiene asegurados los extremos un Luis de la Fuente que cuenta con Lamine Yamal y Nico Williams. Aunque el azulgrana se ha perdido alguna que otra convocatoria por sus problemas de pubis y el rojiblanco no entra en una lista desde septiembre por su pubalgia, no hay dudas en el staff técnico de la Selección de que ambos estarán en el Mundial si no ocurre ninguna desgracia en las próximas semanas.

El vacío dejado por Nico Williams ha sido aprovechado por Luis de la Fuente para contar con Víctor Muñoz, una de las grandes sensaciones de LaLiga que aprovechó su debut con España para, además, ver portería. Puede jugar por la izquierda y también por la derecha.

Yeremy Pino es otro futbolista que cuenta con la confianza de Luis de la Fuente, siendo Barrenetxea un futbolista que está dejando muy buenas sensaciones. ¿Jorge de Frutos? Ha entrado en varias convocatorias, aunque parte con cierta desventaja.

El ‘9’ de España: Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias… ¿Y un cuarto?

Cero dudas hay en la Selección con el ‘9’ de España. Y es que éste tiene nombre y apellidos: Mikel Oyarzabal. Su recambio también lo tiene claro De la Fuente, un Ferran Torres que ya es a todas luces un ‘9’ en los planteamientos del Barça de Hansi Flick.

El delantero del Celta Borja Iglesias tiene prácticamente asegurada su presencia en el Mundial también como tercer delantero, con un perfil diferente que pueda ayudar para desatascar algún partido. La lesión de Samu, de hecho, ayuda a ello. ¿Un cuarto delantero? Ahí existen más dudas. Confiar en la veteranía y experiencia del ‘capitán’ Álvaro Morata sigue siendo una opción, aunque cada vez con menos fuerza. La opción con más peso, que De la Fuente tire más de otro perfil de atacante que de un ‘9’ puro.